Nazillispor'dan transfer rekoru, 36 oyuncu alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Nazillispor'dan transfer rekoru, 36 oyuncu alındı

Nazillispor\'dan transfer rekoru, 36 oyuncu alındı
13.09.2025 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazillispor, yeni sezon öncesi transferde rekor kırdı. Kulüp, kadrosunu güçlendirmek için 36 yeni oyuncuyu bünyesine kattı. Bu hamle, kulübün transfer tarihinde bir rekor olarak kaydedildi. Yeni transferlerin takıma katkı sağlaması ve başarılı sonuçlar alınması hedefleniyor.

TFF 3. Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Nazillispor, transferin son gününde 8 futbolcuyla daha anlaşarak toplam 36 takviye yaptı.

36 FUTBOLCUYU RENKLERİNE BAĞLADI

Transfer yasağı nedeniyle kadrosunda sadece 5 profesyonel oyuncu bulunan siyah-beyazlılar, amatör lisanslı 36 futbolcuyu kadrosuna kattı. Nazillispor'da bahis eylemi nedeniyle 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alan Başkan Şahin Kaya son transferlerle birlikte imza töreni düzenleyerek objektife poz verdi.

BİR İSMİN LİSANSI ÇIKMADI

Nazilli temsilcisi son olarak Recep Metin, Ömer Çetinbaş, Mehmet Ali Akın, Ahmet Arda Çakmak, Emir Yıldız, Ömer Faruk Kurt, İnan Mengütaş ve Bahadır Cem Bakırman'la sözleşme imzaladı. Bu isimlerden sadece gurbetçi Bahadır Cem'in lisansı henüz çıkmadı.

İŞTE O TRANSFERLER

Nazillispor'un yaptığı amatör transferler şöyle: "Abdulmelik Hanalp, Ahmet Arda Çakmak, Ahmet Buğra Güven, Ali Osman Döner, Alperen Duyar, Arda Kabadayı, Bahadır Cem Bakırman, Berdan Yelken, Berk Kırkıcı, Bertuğ Başdemir, Burak Arslan, Ediz Fırat, Emir Yıldız, Emirhan Esemen, Emirhan Uzun, Eray Halidi, Fatih Kılıç, Furkan Ateş, Hasan Talha Ceylan, İnan Mengütaş, Mehmet Ali Akın, Mehmet Mert Pala, Mehmet Salih Yiğit, Metin Barutçu, Osman Efe İşcanlı, Ömer Çetinbaş, Ömer Faruk Kurt, Özkan Arda Kurtuluş, Recep Metin, Selahattin Özen, Talha Erdoğan, Taner Türk, Utku Sarp Boran, Yağız Efe Kaya, Yunus Teke, Yusufcan Kutlu."

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazillispor'dan transfer rekoru, 36 oyuncu alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG’un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi TOGG'un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55’e varan zam Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55'e varan zam
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar
TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyum atandı TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı: Bir husumet görmedim Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı: Bir husumet görmedim

19:15
Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçında ilk 11’ler belli oldu
Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu
18:56
Aslan son dakikalarda açıldı Galatasaray, ligde 5’te 5 yaptı
Aslan son dakikalarda açıldı! Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı
18:46
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü Feci kaza kameralara böyle yansıdı
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü! Feci kaza kameralara böyle yansıdı
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
17:02
İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 19:21:33. #7.12#
SON DAKİKA: Nazillispor'dan transfer rekoru, 36 oyuncu alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.