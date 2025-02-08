NBA maçı değil okul turnuvası! Son saniyede atılan 3'lükle salon yıkıldı - Son Dakika
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Spor

NBA maçı değil okul turnuvası! Son saniyede atılan 3'lükle salon yıkıldı

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ABD'de düzenlenen Okullar Arası Basketbol Şampiyonası, son saniyede atılan üçlük ile sona erdi. Heyecan dolu final maçında iki rakip takımın kıyasıya mücadelesi sonucunda, son saniyede potaya giden top, maçın kazananını belirledi. Şampiyonanın ardından zafer kazanan takım, büyük bir coşkuyla kutlamalarını yaptı.

08.02.2025 10:55  Güncelleme: 11:00
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ABD'de düzenlenen Okullar Arası Basketbol Şampiyonası, nefes kesen bir final maçıyla sona erdi. İki rakip takım arasında geçen heyecan dolu karşılaşmada, son saniyede atılan üçlük, izleyenleri yerinden hoplattı ve maçı kazanan tarafı belirledi.

SON SANİYE ÜÇLÜĞÜYLE MAÇI KAZANDILAR

Maçın son anları, basketbolseverler için unutulmaz bir anıya dönüştü. İki takım da zorlu bir mücadele ortaya koyarken, skorun başa baş gittiği son dakikalarda, bir oyuncu son topu potaya yönelterek 3 sayılık basketi buldu. Bu şok edici ve heyecan verici atış, takımını şampiyon yaparak büyük sevinç yarattı.

NBA maçı değil okul turnuvası! Son saniyede atılan 3\'lükle salon yıkıldı

Basketbol, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor NBA maçı değil okul turnuvası! Son saniyede atılan 3'lükle salon yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mustafa Turgut:
    Dünyanın garip devletlerinin, doğal zenginliklerini sömürür çalarsın, kendi ülkende böyle huzur güven mutluluk yaşarsın, ondan sonra bütün dünyayı huzur içinde sanırsın. Elbette bu dünya düzeni böyle gitmez. 6 0 Yanıtla
  • Nis Ard:
    vay be lise enerjisi, bizim liseliler gibi 4 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Ne güzeldi lise yılları. 5 0 Yanıtla
  • M G:
    Bizim gençlerimiz de neredeyse aynısını yapıyor :) :) :) 2 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Aynı bizim süper lig maçları gibi.)))))) 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: NBA maçı değil okul turnuvası! Son saniyede atılan 3'lükle salon yıkıldı - Son Dakika
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