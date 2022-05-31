Ne Başakşehir ne Trabzonspor! Süper Lig devi sürpriz bir kararla Oğuzhan Özyakup ile temasa geçti

Kötü bir sezonu geride bırakan sarı kırmızılı ekipte yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları sürüyor. Yeni başkan ve teknik direktörün belli olmamasına rağmen Galatasaray scout ekibi ve mevcut yönetim transfer görüşmelerine devam ediyor.

OĞUZHAN ÖZYAKUP ÖNERİLDİ

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim olarak Oğuzhan Özyakup gündeme geldi. Beşiktaş ile yollarını ayıran tecrübeli orta saha menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.

KARAR KONGREDEN SONRA

Bonservisi elinden olan Oğuzhan Özyakup'un transferi için karar 11 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimden sonra verilecek.

SADECE BİR ASİST YAPTI

Form düşüklüğü yaşayan orta saha oyuncusu bu sezon 17 maçta 1 asist ile oynadı.