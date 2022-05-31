Ne Başakşehir ne Trabzonspor! Süper Lig devi sürpriz bir kararla Oğuzhan Özyakup ile temasa geçti - Son Dakika
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Ne Başakşehir ne Trabzonspor! Süper Lig devi sürpriz bir kararla Oğuzhan Özyakup ile temasa geçti

31.05.2022 09:02
Ne Başakşehir ne Trabzonspor! Süper Lig devi sürpriz bir kararla Oğuzhan Özyakup ile temasa geçti

10 yıllık Beşiktaş serüvenini noktalayan Oğuzhan Özyakup, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Bonservisi elinde olan deneyimli futbolcuyla temas kuran sarı-kırmızılılarda son kararı 11 Haziran'da seçilecek yeni başkan verecek. 29 yaşındaki futbolcunun adı Trabzonspor ve Başakşehir'le de anılıyor.

Kötü bir sezonu geride bırakan sarı kırmızılı ekipte yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları sürüyor. Yeni başkan ve teknik direktörün belli olmamasına rağmen Galatasaray scout ekibi ve mevcut yönetim transfer görüşmelerine devam ediyor.

OĞUZHAN ÖZYAKUP ÖNERİLDİ

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim olarak Oğuzhan Özyakup gündeme geldi. Beşiktaş ile yollarını ayıran tecrübeli orta saha menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.

KARAR KONGREDEN SONRA

Bonservisi elinden olan Oğuzhan Özyakup'un transferi için karar 11 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimden sonra verilecek.

SADECE BİR ASİST YAPTI

Form düşüklüğü yaşayan orta saha oyuncusu bu sezon 17 maçta 1 asist ile oynadı.

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Son Dakika Spor Ne Başakşehir ne Trabzonspor! Süper Lig devi sürpriz bir kararla Oğuzhan Özyakup ile temasa geçti - Son Dakika


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