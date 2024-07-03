Ne dese tersi çıktı! Sergen Yalçın\'ın tahmini yine tutmadı

Mustafa Subasi:

Sergen Yalçın dendiği zaman sadece geçici bir hevestir adamın kendine saygısı olmalı Sergen’in hiç bir zaman hem futbolculuğunda nede teknik direktörlüğünde kendine saygısı olmadı hırsı olmayan sadece geçici sürede çabuk sıkılan bir adam artık onu rulet masaları ile başbaşa bırakın

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