Ne dese tersi çıktı! Sergen Yalçın'ın tahmini yine tutmadı - Son Dakika
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Ne dese tersi çıktı! Sergen Yalçın'ın tahmini yine tutmadı

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A Milli Takımımızın Avusturya ile oynadığı EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Sergen Yalçın'ın 4-6-0 taktiğiyle gol atamayacağımız yönündeki tahminleri yine gerçekleşmedi. Milli Takım, Merih Demiral'ın iki golüyle maçı 2-1 kazandı ve tarihindeki en erken golü atarak tarihi bir başarı elde etti.

03.07.2024 15:03  Güncelleme: 15:33
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A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi sonrası akıllara ünlü teknik direktör Sergen Yalçın'ın maçtan önce yaptığı yorumlar geldi.

GÜNDEM OLDU

Avusturya maçı öncesi A Milli Takımımızın 4-6-0 taktiğiyle maça çıkarsa gol atamayacağını savunan Sergen Yalçın'ın tahmini yine gerçekleşmedi. Milli Takım, tarihindeki en erken golü kaydederek tarihi bir başarı elde etti.

"GOL ATAMAYIZ" DEMİŞTİ

Maç öncesinde Sergen Yalçın, Milli Takım'ın Avusturya maçına çıkacağı 4-6-0 taktiğini eleştirmişti. Santraforsuz gol atamayacağımızı savunan Yalçın, "Semih neden oynamıyor mesela? Kenan kadar oynar. Santraforsuz oynarsak Avusturya'ya gol atamayız. 4-6-0 böyle oynanan bir taktik değil, topun sende kalması lazım. Barcelona bu taktikle yüzde 83 topla oynuyordu" demişti.

Ne dese tersi çıktı! Sergen Yalçın\'ın tahmini yine tutmadı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Ne dese tersi çıktı! Sergen Yalçın'ın tahmini yine tutmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • murat atmaca: atamadık aslında forvet sistemine göre ,duran topla işi götürdük 54 1 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?: Aslında tutturduğu birçok maçta vardı onları niye söylemiyorsunuz 34 5 Yanıtla
  • Aa: organize gol yok.Duran toptan gol oldu.iyi oldu ama her zaman olmaz bu is 29 1 Yanıtla
  • Osman Koca: hayatı kumar olan adamdan ne beklion 13 12 Yanıtla
  • Mustafa Subasi: Sergen Yalçın dendiği zaman sadece geçici bir hevestir adamın kendine saygısı olmalı Sergen’in hiç bir zaman hem futbolculuğunda nede teknik direktörlüğünde kendine saygısı olmadı hırsı olmayan sadece geçici sürede çabuk sıkılan bir adam artık onu rulet masaları ile başbaşa bırakın 6 9 Yanıtla
    Oğuz Özen: Kesinlikle katılıyorum size 0 0
  • Ergun Celiker: ama öyle ama böyle golleri attık maçı kazandık Hollanda maçına daha değişik oyun anlişiyşan çıkmak lazım. 9 2 Yanıtla
  • DANS TWERK: Çok kaybetmiştir iddadan ?? 8 2 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu: Zamanında kendi kalesine çok gol attı ondan 3 6 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Seninde zamanın doldu Sergen 4 2 Yanıtla
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