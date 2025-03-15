Solskjaer, Beşiktaş taraftarından özür diledi

Geçen hafta 10 kişi kalan Gaziantep FK'ya Dolmabahçe'de kaybeden Beşiktaş, bu kez 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 yenildi. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Maçı hak etmediklerini söyleyen Solskjaer, "Hak etmedik. İki maçta da hak etmedik. Defansta iyi değildik. Ekstra kalite gösteremedik. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. İstediğim, yeterli performanslar değildi hem bu maç hem önceki maç" dedi.
Açıklamalarına devam eden Norveçli teknik adam, "Sonuç alamadık. Çok kötü, çok aşağı bir performans. Beşiktaş bunu hak etmiyor. Bunu değil, daha yüksek seviye hak ediyor. Oyuncularım denedi, çalıştı, olmadı. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskajer, açıklamalarını "Taraftarlarımızdan özür diliyorum" diyerek noktaladı.
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