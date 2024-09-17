Ne gol ama! Şampiyonlar Ligi'nde sezon açılışı Kenan Yıldız'dan - Son Dakika
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Spor

Ne gol ama! Şampiyonlar Ligi'nde sezon açılışı Kenan Yıldız'dan

Ne gol ama! Şampiyonlar Ligi\'nde sezon açılışı Kenan Yıldız\'dan

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk golü, Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız'dan geldi. Yıldız, hem kendi kariyerinin hem de Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının ilk golünü atarak tarihe geçti.

17.09.2024 20:36
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İtalyan devi Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun açılış maçında PSV ile karşılaştı. Maçın 21. dakikasında Kenan Yıldız, çok şık bir golle takımını öne geçirdi.

SEZONUN AÇILIŞINI YAPTI

Maçın 21. dakikasında milli oyuncu Kenan Yıldız çok şık bir golle takımını öne geçirdi. Bu gol Devler Ligi'nde 2024/2025 sezonunun ilki oldu.

TARİHE GEÇTİ

Devler Ligi'nde ilk maçına çıkan Kenan Yıldız, aynı zamanda Juventus adına Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu oldu.

İşte Kenan'ın o şahane golü;

Ne gol ama! Şampiyonlar Ligi'nde sezon açılışı Kenan Yıldız'dan
Ne gol ama! Şampiyonlar Ligi'nde sezon açılışı Kenan Yıldız'dan
Ne gol ama! Şampiyonlar Ligi'nde sezon açılışı Kenan Yıldız'dan

Kenan Yıldız, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ne gol ama! Şampiyonlar Ligi'nde sezon açılışı Kenan Yıldız'dan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ferhat Eser:
    Fb liler şampiyonlar ligi diyor siz anlamazsınız :) 22 45 Yanıtla
  • Mehmet sıddık Tanıdık:
    Hayatımda senin kadar gereksiz yorum yapan birini görmedim Ferhat Buda bir beceri olsa gerek :)) 46 8 Yanıtla
  • ferhat eser:
    o değilde bu Gaziantepin hocasının adını göremiyorum sahi kimdi 10 20 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Ferhat sen çok anlıyorsun galiba.Gülersen komşuna gelir başına 15 3 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    Ferhat eser acaip muhteşem fevkalede olağanüstü az anlaşılır bir yoruma imza attığın için sana az pişmiş gergedan yaprağı ödülü vermeleri lazım 17 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    milli takımda Fos cacık kendi takımında oynuyor almayın Bir daha bunu milli takımı 2 11 Yanıtla
  • Adem Gürcan:
    helal olsun hemşehrim nede olsa toprak afyon dinarlı ayağına kuvvet versin allah inşallah 03 5 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Atabilir ne olmuş 3 2 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    tebrik ederim hemserim DINAR seninle gurur duyuyor. 2 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    A milli takım ? 1 0 Yanıtla
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