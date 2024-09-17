Ne gol ama! Şampiyonlar Ligi\'nde sezon açılışı Kenan Yıldız\'dan

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İtalyan devi Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun açılış maçında PSV ile karşılaştı. Maçın 21. dakikasında Kenan Yıldız, çok şık bir golle takımını öne geçirdi.

SEZONUN AÇILIŞINI YAPTI

Maçın 21. dakikasında milli oyuncu Kenan Yıldız çok şık bir golle takımını öne geçirdi. Bu gol Devler Ligi'nde 2024/2025 sezonunun ilki oldu.

TARİHE GEÇTİ

Devler Ligi'nde ilk maçına çıkan Kenan Yıldız, aynı zamanda Juventus adına Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu oldu.

İşte Kenan'ın o şahane golü;