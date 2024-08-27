Ne imza var, ne de bir fotoğraf! Herkes aynı soruyu soruyor: 4 gün önce uçağa binen Ferdi\'ye ne oldu?

Spor

Cesedin başından bir saniye bile ayrılamadılar

Süper Lig devi Fenerbahçe ve Milli Takım'ın yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 23 Ağustos'ta Brighton'a imza atmak ve sağlık kontrolünden geçmek için İngiltere'ye gitti.

Ancak o tarihten beri Ferdi Kadıoğlu ne imzayı attı ne de Brighton formalı bir fotoğraf paylaştı. Ferdi, 23 Ağustos'ta saat 20.30 uçuşuyla İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İngiltere'ye uçtu.

GÖZLERDEN KAYBOLDU

Fakat, İngiliz ekibi Brighton ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı kaydedilen Ferdi gözlerden kayboldu. Haftasonunu İngiltere'de geçirdiği düşünülen Ferdi'nin sağlık kontrolüne giderken görüntüleri yayınlansa da genç yıldız henüz Brighton'a imza atmadı. Brighton'ın resmi hesabından da Ferdi'ye dair bir paylaşımda bulunulmadı.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

23 Ağustos Cuma akşamı İngiltere'ye giden Ferdi Kadıoğlu'nun 27 Ağustos gündüz saatleri itibariyle hala Brighton'a imza atmış olmaması dikkat çekti. Ferdi Kadıoğlu'nun ayrıca Instagram hesabından da hala Fenerbahçe ismini silmediği ve profil fotoğrafını değiştirmediği görüldü.

TARİHİN EN PAHALISI OLACAK

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a imza atması halinde Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olması bekleniyor. Bundan önceki transfer Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'di. Boey transferinde Bayern Münih "Sarı Kırmızılılar"a 30 milyon euro ödemişti. Ferdi için ise Fenerbahçe'nin toplam 35 milyon euro kazanması bekleniyor.