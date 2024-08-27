Ne imza var, ne de bir fotoğraf! Herkes aynı soruyu soruyor: 4 gün önce uçağa binen Ferdi'ye ne oldu? - Son Dakika
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Ne imza var, ne de bir fotoğraf! Herkes aynı soruyu soruyor: 4 gün önce uçağa binen Ferdi'ye ne oldu?

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Fenerbahçe ve Milli Takım'ın yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transferi hakkında belirsizlikler devam ediyor. 23 Ağustos'ta sağlık kontrolü ve imza için İngiltere'ye giden Kadıoğlu, ne bir imza attı ne de Brighton formalı bir fotoğraf paylaştı. Kadıoğlu'nun neden hala imza atmadığı büyük merak konusu oldu.

27.08.2024 13:05
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Süper Lig devi Fenerbahçe ve Milli Takım'ın yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 23 Ağustos'ta Brighton'a imza atmak ve sağlık kontrolünden geçmek için İngiltere'ye gitti.

Ancak o tarihten beri Ferdi Kadıoğlu ne imzayı attı ne de Brighton formalı bir fotoğraf paylaştı. Ferdi, 23 Ağustos'ta saat 20.30 uçuşuyla İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İngiltere'ye uçtu.

GÖZLERDEN KAYBOLDU

Fakat, İngiliz ekibi Brighton ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı kaydedilen Ferdi gözlerden kayboldu. Haftasonunu İngiltere'de geçirdiği düşünülen Ferdi'nin sağlık kontrolüne giderken görüntüleri yayınlansa da genç yıldız henüz Brighton'a imza atmadı. Brighton'ın resmi hesabından da Ferdi'ye dair bir paylaşımda bulunulmadı.

Ne imza var, ne de bir fotoğraf! Herkes aynı soruyu soruyor: 4 gün önce uçağa binen Ferdi'ye ne oldu?

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

23 Ağustos Cuma akşamı İngiltere'ye giden Ferdi Kadıoğlu'nun 27 Ağustos gündüz saatleri itibariyle hala Brighton'a imza atmış olmaması dikkat çekti. Ferdi Kadıoğlu'nun ayrıca Instagram hesabından da hala Fenerbahçe ismini silmediği ve profil fotoğrafını değiştirmediği görüldü.

Ne imza var, ne de bir fotoğraf! Herkes aynı soruyu soruyor: 4 gün önce uçağa binen Ferdi'ye ne oldu?

TARİHİN EN PAHALISI OLACAK

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a imza atması halinde Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olması bekleniyor. Bundan önceki transfer Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'di. Boey transferinde Bayern Münih "Sarı Kırmızılılar"a 30 milyon euro ödemişti. Ferdi için ise Fenerbahçe'nin toplam 35 milyon euro kazanması bekleniyor.

Ne imza var, ne de bir fotoğraf! Herkes aynı soruyu soruyor: 4 gün önce uçağa binen Ferdi\'ye ne oldu?

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Son Dakika Spor Ne imza var, ne de bir fotoğraf! Herkes aynı soruyu soruyor: 4 gün önce uçağa binen Ferdi'ye ne oldu? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ferhat eser: futbolcu alıp futbolcu satmak eskisi gibi kolay değil 2 ci ligden bile zor adam alıyorsunuz düşünün Beşiktaş bu ülkeye immobile rafa silva paulista gibi dünya yıldızlarını getirdi bu operasyonlar titizlikle gizli yapıldı bu bir yönetim başarısıdır 8 28 Yanıtla
  • Mehmet C: Ucak ferore adalarina inmis,yürüyerek ingiltere adasina gidiyor,yolda.Haber biraz önce geldi. 13 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Paulista ve Rafadan Silva bostaydi yani kulüpleri kapının önüne koymuştu imobile yine sözleşmesi olduğu halde bedava verdiler kurtulmak için yani ortada yıldız falan yok sizin en önemli yildiziniz NECIP 12 6 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: Acunun oyunları 10 1 Yanıtla
  • Gökay Özel: Çalışma izninin çıkmasını bekliyorlar izin çıkar çıkmaz açıklama yapar kulübü 6 0 Yanıtla
  • Zkysmnmrc Karaca: netlestirmeden adamı İngiltereye yollarsan olacağı bu 3 2 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Ne olacak. Brighton Albion v Manchester United karşılaşmasını seyretmeye gitmiştir American Express Stadyumu'na 2 0 Yanıtla
  • Çelikk: Uçak düştü kayıp aranıyor 0 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Jo pedro ya sorun hani o dağa çıkmıştı ya 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz: Ferat ferdi nerede? 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ne imza var, ne de bir fotoğraf! Herkes aynı soruyu soruyor: 4 gün önce uçağa binen Ferdi'ye ne oldu? - Son Dakika
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