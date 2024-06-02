Maliyeti dudak uçuklatıyor! İşte Mourinho'nun kazanacağı ücret - Son Dakika
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Maliyeti dudak uçuklatıyor! İşte Mourinho'nun kazanacağı ücret

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Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun sarı-lacivertlilere maliyeti belli oldu. 2+1 yıllık sözleşme imzalanan ve yardımcılarıyla birlikte toplamda 46 milyon euro kazanacağı öne sürülen Mourinho, görev süresi boyunca bonuslar hariç senelik 10 milyon euro alacak. Portekizli teknik adamın yardımcılarına ise toplamda yaklaşık 2 milyon euro verilecek.

02.06.2024 12:31
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Seçime hazırlanan Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna dünya ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getirdi. Mourinho'nun sarı-lacivertli kulübe ne kadar maliyeti olacağı merak edilirken, alacağı ücret de belli oldu.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Aziz Yıldırım'ın da seçimi kazanması halinde Mourinho ile çalışacağını belirtmesinin ardından dün sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli hocayla görüşmelere başlandığı resmi olarak açıklanmıştı. Mevcut başkan Ali Koç, Portekizli teknik adama 2+1 yıllık sözleşme imzalattı.

YILLIK ÜCRETİ 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe'ye imzayı atan Jose Mourinho'nun, 2 yıl için yardımcılarıyla birlikte toplamda 46 milyon euro kazanacağı öne sürülmüştü. Mourinho, Kanarya'daki görev süresi boyunca bonuslar hariç senelik 10 milyon euro kazanacak. Portekizli hocanın yardımcılarına ise toplamda yaklaşık 2 milyon euro verilecek.

Bahsedilen rakamlar dudak uçuklatıyordu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'ye maliyeti

TEKNİK EKİBİ BELLİ OLDU

Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'de çalışacağı teknik ekibi de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Telegraph'ta yer alan habere göre; Mourinho, Porto'da birlikte Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı ve Tottenham'da da beraber çalıştığı yardımcı antrenör Ricardo Formosinho'yu ekibine katacak.Haberde ayrıca, kondisyon ve fitness antrenörleri olan Carlos Lalin ve Stefano Rapetti ile birlikte analist Giovanni Cerra'nın da Roma'nın ardindan Fenerbahçe'deki ekipte olacağı aktarıldı.

Bahsedilen rakamlar dudak uçuklatıyordu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'ye maliyeti

GÖRKEMLİ BİR İMZA TÖRENİ

Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe'nin başına geçecek olması sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük yankı uyardırmıştı. sarı-lacivertliler, benzer bir etkiyi Mourinho için düzenlenecek imza töreninde de yapmak istiyor. Portekizli teknik adam için bugün saat 19.00'da Ülker Stadı'nda taraftarlara açık olacak görkemli bir organizasyon gerçekleşecek. Törenin, dünyanın birçok yerinde canlı yayınlanması bekleniyor.

Maliyeti dudak uçuklatıyor! İşte Mourinho\'nun kazanacağı ücret

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Son Dakika Spor Maliyeti dudak uçuklatıyor! İşte Mourinho'nun kazanacağı ücret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Ege Cam: Yalan haber bu adam yıllık 10 milyon euro ya uçaga bile binmez bunun yıllık gerçek maliyeti 45-50 milyon.. Adamın çalıştırdığı takımlarda aldıgı paralar belli ama neyse ezikbahçelilerin gönlü hoş olsun nasıl olsa bu senede şampiyon olmayacaklar Ali koç gitmediği sürece hangi teknik direktör gelirse gelsin şampiyon Galatasaray 57 27 Yanıtla
    Özkan Öztürk: Makascı sizi uzanamadığınız keser sapına laf etmeyin ;) 2 1
  • Aa: para önemli değil feneri sevdiği için gelmiştir 40 15 Yanıtla
    O bir Karşıyakalı: Şimdi bu adamı Fener'e getirmek başarımı? yoksa riske girip 50 milyon Euro'ya yakın parayı vermek enayilikmi? bilemedim 51 5
  • Cihan Tokcan: Süper ligi kazansa yine bu kadar para kazanamıcak fb 40 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Real Madrid- Chelsea-Man united- Tottenham- Roma- Fenerbahçe. Ne güzel bir düşüş. Bir sonraki durağı PAOK. Şimdiye dek 85 milyon euro tazminat kazanmış. Fenerde 100 milyn euroya tamamlar öyle gider. 34 6 Yanıtla
  • Kelaloğlu: İşin içinde 20 milyonun mutluluğu paranın ne önemi var! 10 12 Yanıtla
  • TURGAY KAYAOĞLU: Fenerbahçeye hayırlı olsun lakin bu kadar paralar verilip de başarı olmazsa ne olacak bütün mesele bu 16 2 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Harcayın harcayın paraları 16 2 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: 99 puandan fazla mı toplucak yani bu 13 2 Yanıtla
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