Maliyeti dudak uçuklatıyor! İşte Mourinho\'nun kazanacağı ücret

Spor

Seçime hazırlanan Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna dünya ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getirdi. Mourinho'nun sarı-lacivertli kulübe ne kadar maliyeti olacağı merak edilirken, alacağı ücret de belli oldu.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Aziz Yıldırım'ın da seçimi kazanması halinde Mourinho ile çalışacağını belirtmesinin ardından dün sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli hocayla görüşmelere başlandığı resmi olarak açıklanmıştı. Mevcut başkan Ali Koç, Portekizli teknik adama 2+1 yıllık sözleşme imzalattı.

YILLIK ÜCRETİ 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe'ye imzayı atan Jose Mourinho'nun, 2 yıl için yardımcılarıyla birlikte toplamda 46 milyon euro kazanacağı öne sürülmüştü. Mourinho, Kanarya'daki görev süresi boyunca bonuslar hariç senelik 10 milyon euro kazanacak. Portekizli hocanın yardımcılarına ise toplamda yaklaşık 2 milyon euro verilecek.

TEKNİK EKİBİ BELLİ OLDU

Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'de çalışacağı teknik ekibi de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Telegraph'ta yer alan habere göre; Mourinho, Porto'da birlikte Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı ve Tottenham'da da beraber çalıştığı yardımcı antrenör Ricardo Formosinho'yu ekibine katacak.Haberde ayrıca, kondisyon ve fitness antrenörleri olan Carlos Lalin ve Stefano Rapetti ile birlikte analist Giovanni Cerra'nın da Roma'nın ardindan Fenerbahçe'deki ekipte olacağı aktarıldı.

GÖRKEMLİ BİR İMZA TÖRENİ

Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe'nin başına geçecek olması sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük yankı uyardırmıştı. sarı-lacivertliler, benzer bir etkiyi Mourinho için düzenlenecek imza töreninde de yapmak istiyor. Portekizli teknik adam için bugün saat 19.00'da Ülker Stadı'nda taraftarlara açık olacak görkemli bir organizasyon gerçekleşecek. Törenin, dünyanın birçok yerinde canlı yayınlanması bekleniyor.