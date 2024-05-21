Arda Güler, Real Madrid ile berabere kaldıkları maçta 2 gol birden attı

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İspanya La Liga'nın 37. haftasında şampiyon Real Madrid, Villarreal ile deplasmanda 4-4 berabere kaldı. Bu karşılaşmada 2 gol birden atan milli yıldızımız Arda Güler, rakipte 4 gol atan eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth ile birlikte maça damga vurdu.

373 DAKİKADA 6 GOLLE TARİHE GEÇTİ

İlk yarıda takımının ilk ve son gollerini atan 19 yaşındaki Arda, bu sezon La Liga'daki toplam gol sayısını 6'ya çıkararak, Real Madrid tarihinde en az dakikada en fazla gol atan futbolcu olarak tarihe geçti. Özellikle sezonun ilk devresinde sakatlıklarla boğuşan Arda, ligde sahada kaldığı 373 dakikaya 6 gol sığdırmayı başardı.

MESSİ, RAUL, VE 'RONALDOLAR' ARKASINDA KALDI

Talihsiz sakatlıklarını atlatıp müthiş bir şekilde takıma adapte olan ve her geçen gün performansının üzerine koymayı başaran yıldız futbolcumuz, ulaştığı gol/dakika istatistikleriyle yalnızca Cristiano Ronaldo'yu sollamakla kalmadı. 373 dakikada bu başarıyı elde eden Arda; 6 gole 436 dakikada ulaşan CR7, 605 dakikada erişen Ronaldo Nazario, 749 dakikada bulan Raul ve La Liga tarihinin en golcüsü; 780 dakikada 6 gole ulaşan Lionel Messi'yi geride bıraktı.

SAAT BAŞI GOL ATIYOR

La Liga'da yalnızca 4 kez ilk 11'de başlamasına rağmen efsanelerin ilk 6 gol istatistiklerini geride bırakan Arda Güler, 63 dakikada 1 gol gibi; neredeyse 'saat başı gol' başarısını da yakaladı.