Ne Okan Buruk, ne Marco Rose! Galatasaray, bambaşka bir isim ile görüşüyor - Son Dakika
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Ne Okan Buruk, ne Marco Rose! Galatasaray, bambaşka bir isim ile görüşüyor

18.06.2022 15:56
Ne Okan Buruk, ne Marco Rose! Galatasaray, bambaşka bir isim ile görüşüyor

Galatasaray'da teknik direktör belirsizliği sürüyor. Taraftar hangi hocanın takımın başına geçeceğini merakla beklerken, daha önce gündeme gelmemiş bir isim ortaya atıldı. Sarı kırmızılıların İtalyan teknik adam Roberto Donadoni ile görüştüğü iddia edildi.

Galatasaray'da başkan seçilen Dursun Özbek, takımın başına geçireceği yeni teknik direktörünü yakın zamanda açıklamayı planlıyor. Sezonu rakiplerine nazaran daha geç açacak olan sarı kırmızılılar, teknik direktör belli olduğu andan itibaren transfer çalışmalarını da hızlandıracak.

SEÇENEKLER ARTIYOR

Galatasaray'ın teknik direktör listesine bir isim daha eklendi. Okan Buruk. Marco Rose ve Fatih Terim isimleri ön planda dururken, farklı bir isim daha gündeme geldi. Di Marzio'nun haberine göre; sportif direktör Sensibile, İtalyan teknik adam Roberto Donadoni ile görüşme gerçekleştirdi.

2 YILDIR GÖREV ALMIYOR

Futbolculuk döneminde efsaneler arasına adını yazdıran Roberto Donadoni, teknik direktörlük kariyerinde Citta di Lecco, Livorno, Genoa, İtalya Millî Takımı, Napoli, Cagliari, Parma, Bologna ve Shenzhen FC takımlarını çalıştırdı. Son olarak Çin'de Shenzhen'i çalıştıran 58 yaşındaki teknik adam, 2020'de görevinden ayrıldığından bu yana herhangi bir takımı çalıştırmadı.

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Son Dakika Spor Ne Okan Buruk, ne Marco Rose! Galatasaray, bambaşka bir isim ile görüşüyor - Son Dakika


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