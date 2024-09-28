İngiltere Premier Lig'in 6. hafta maçında Chelsea ile Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 21, 28, 31 ve 41. dakikalarda Cole Palmer kaydetti. 20 dakikada 4 gol kaydetmeyi başaran İngiliz oyuncu, Premier Lig'de bir maçın ilk devresinde 4 gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Brighton'un golleri 7. dakikada Georginio Rutter, 34. dakikada ise Carlos Baleba'dan geldi.
Brighton'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, maça 11'de başladı ve 71 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 13'e çıkardı. Brighton ise 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Nottingam Forest'ı konuk edecek. Brighton ise Tottenham'ı ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Ne olduysa 20 dakikada oldu! Ferdi Kadıoğlu'nun oynadığı maç tarihe geçti - Son Dakika
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