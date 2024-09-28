Ne olduysa 20 dakikada oldu! Ferdi Kadıoğlu'nun oynadığı maç tarihe geçti - Son Dakika
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Ne olduysa 20 dakikada oldu! Ferdi Kadıoğlu'nun oynadığı maç tarihe geçti

Ne olduysa 20 dakikada oldu! Ferdi Kadıoğlu\'nun oynadığı maç tarihe geçti

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'ı 4-2 mağlup etti. Maviler'de Cole Palmer, attığı 4 golle Premier Lig'de bir maçın ilk devresinde 4 gol birden atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

28.09.2024 19:15
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İngiltere Premier Lig'in 6. hafta maçında Chelsea ile Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

COLE PALMER TARİHE GEÇTİ

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 21, 28, 31 ve 41. dakikalarda Cole Palmer kaydetti. 20 dakikada 4 gol kaydetmeyi başaran İngiliz oyuncu, Premier Lig'de bir maçın ilk devresinde 4 gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Brighton'un golleri 7. dakikada Georginio Rutter, 34. dakikada ise Carlos Baleba'dan geldi.

Ne olduysa 20 dakikada oldu! Ferdi Kadıoğlu'nun oynadığı maç tarihe geçti

FERDİ KADIOĞLU 11'DE BAŞLADI

Brighton'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, maça 11'de başladı ve 71 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 13'e çıkardı. Brighton ise 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Nottingam Forest'ı konuk edecek. Brighton ise Tottenham'ı ağırlayacak.

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Son Dakika Spor Ne olduysa 20 dakikada oldu! Ferdi Kadıoğlu'nun oynadığı maç tarihe geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Talat Yelbuz:
    Ferdi kadinoglu kazığı kötü giriyor bristona 8 41 Yanıtla
  • Serdar Ozen:
    Nasıl döşedi kaşımpaşa 35 8 Yanıtla
  • YoH null:
    bizine 12 20 Yanıtla
    kamer tekeş:
    okuma! 3 0
  • Murat Saka:
    Galatasaray lılar Ferdi ye sallıyacagınıza Kasımpaşa’daki valimize açın 18 3 Yanıtla
  • Ekrem Tepecik:
    Ferdi iyiydi... 16 1 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    Gs fb güzel koymuşki kuyruk acısı var 4 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ne olduysa 20 dakikada oldu! Ferdi Kadıoğlu'nun oynadığı maç tarihe geçti - Son Dakika
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