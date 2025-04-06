Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Kadıköy'de bordo-mavililerin devre sonunda bulduğu golün ardından sarı-lacivertli tribünlerden sert tepki yükseldi.
Fenerbahçeli taraftarlar, Denis Draguş'un 45+4. dakikada gelen golü sonrası futbolculara "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" tezahüratında bulundu.
Sarı-lacivertli taraftarların tepkisi bununla da sınırlı kalmadı. Futbolculara yönelik bu tezahüratlarının ardından Kadıköy'de "Yönetim istifa" sesleri de yükseldi.
Son Dakika › Spor › Ne olduysa golden sonra oldu! Fenerbahçe tribünlerinden futbolculara ve yönetime olay tepki - Son Dakika
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