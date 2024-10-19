Alex de Souza, Galatasaray maçında neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Spor

Alex de Souza, Galatasaray maçında neye uğradığını şaşırdı

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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta, Antalyaspor taraftarı teknik direktör Alex de Souza'ya istifa çağrısında bulundu. Mauro Icardi'nin 2 gol attığı maçta Galatasaray'ın gollerinin ardından taraftarlar, 'Söylesene Alex Hoca takım niye oynamıyor?' ve 'Alex istifa' şeklinde tezahüratlar yaptı. Alex de Souza'nın yönetimindeki Antalyaspor, son 3 maçını kazanamadı ve toplamda 4 mağlubiyet aldı.

19.10.2024 21:15  Güncelleme: 23:29
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Süper Lig devi Galatasaray, ligin 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Icardi'nin 2 gol attığı mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı. Icardi'nin golüyle 2-0 geriye düşen Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza için tribünlerde istifa tezahüratı yapıldı.

"SÖYLE ALEX HOCA TAKIM NİYE OYNAMIYOR?"

Galatasaray'ın Mauro Icardi ile attığı ilk golün ardından "Söylesene Alex Hoca takım niye oynamıyor?" şeklinde tezahüratlar yapan Antalyaspor taraftarı, sarı kırmızılıların ikinci golünün ardından "Alex istifa" şeklinde tempo tuttu.

Alex de Souza, Galatasaray maçında neye uğradığını şaşırdı

İŞLER İSTEDİĞİ GİBİ GİTMİYOR

Alex bu sezon Antalyaspor'un başında Galatasaray maçıyla birlikte 9. karşılaşmasına çıktı. Son 3 maçını kazanamayan Akdeniz ekibinin toplam 4 yenilgisi bulunuyor. Antalyaspor 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Alex de Souza, Galatasaray maçında neye uğradığını şaşırdı

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Son Dakika Spor Alex de Souza, Galatasaray maçında neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Talat Yelbuz:
    GALATASARAY VARYA BU KUSLARI CİYAK CİYAK CİYAKLATİYOR 87 60 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Satılmış maç senden teknik direktör olmaz itt 14 110 Yanıtla
  • sudem meliss:
    2025 de 25. Şampiyonluk Geliyor buda BJK Ve Ferhat eser e KAP'ak olsun.. nokta 56 18 Yanıtla
    Abuzer Yavuz:
    karga yok gitti 1 4
    Tolga çakır:
    Ulan son dakikanın paralı köpekleri bir önceki yorumunda satılmış maç diye Galatasaray’a sallıyorsun sonra ne diyorsun son dakikanın paralı köpekleri 4 0
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bundan teknik direktör olmaz dediğim eksi oy veriyorlardı. Ama ben çok emindim. O vasıf yok. Adam kalmamış gibi brezilyadan bunu getiriyorlar. Duygusal yaklaşmayın. Futbolculuk dönemine saygı duyarak defteri orada kapamak lazım. 32 11 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Futbol oynasa hocalıktan daha faydalı olurdu. 28 13 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    3 sezondur doğru dürüst antrenman patır patır gol atan İcardi bu Ligi donunda sallar. EYT lilerden Medet ummanlar İyi izlesin transfer nasıl yapılıyor 22 15 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Kaliteli futbolcularla oynayan okan beyin başarıyı kendine mal etmesi beni çok sinir ediyor gel şimdi malatya sporun başına göretim senin ense traşını 12 25 Yanıtla
    Ender Kervancıoğlu:
    Mourinho başakşehiri şampiyon yapsın? Okan yaptı. 3 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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