Alex de Souza, Galatasaray maçında neye uğradığını şaşırdı

Ender Kervancıoğlu:

Bundan teknik direktör olmaz dediğim eksi oy veriyorlardı. Ama ben çok emindim. O vasıf yok. Adam kalmamış gibi brezilyadan bunu getiriyorlar. Duygusal yaklaşmayın. Futbolculuk dönemine saygı duyarak defteri orada kapamak lazım.