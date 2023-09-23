Performansı göz dolduruyor! Manchester United taraftarları Fred'i dilinden düşürmüyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Nordsjaelland karşısında 2 asistle parlayan 30 yaşındaki Fred, Manchester United taraftarının diline düştü.

"OYUNUYLA PARLADI"

Premierleaguebrasil adlı internet sitesi, yıldız orta saha için, "Manchester United'ın durumu iyi değil ancak eski oyuncularından bazıları iyi günler geçiriyor. Brezilyalı Fred, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi ilk maçındaki galibiyetinin en büyük ismi oldu. Orta saha oyuncusu, geceyi garson olarak geçirdi ve taraftarlar tarafından alkışlandı. Gol atmasa bile Fred, oyunuyla parladı" değerlendirmesini yaptı.

11 YIL SONRA İLKE İMZA ATTI

Yıldız futbolcu, Nordsjaelland maçında 11 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Crespo ve Michy Batshuayi'nin attığı gollerde pası veren isim olan Fred, 11 yıl sonra Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında grup ve sonraki aşamalarda bir maçta 2 asist yapan ilk futbolcu oldu. Fenerbahçe'de son olarak Caner Erkin, 4 Ekim 2012 tarihinde deplasmanda 4-2 kazanılan Mönchengladbach maçında 2 asist yapma başarısı göstermişti.

FRED'IN MALİYETİ

Fenerbahçe, Fred'i 9.7 milyon euro karşılığında Manchester United'dan kadrosuna katmış ve Brezilyalı futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Fred, Fenerbahçe'de şu ana dek 6 karşılaşmada sahaya çıktı.