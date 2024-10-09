Ne umutlarla gelmişti! 11 maçta 1 gol atan En-Nesyri Fenerbahçe'den gidiyor - Son Dakika
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Ne umutlarla gelmişti! 11 maçta 1 gol atan En-Nesyri Fenerbahçe'den gidiyor

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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Sevilla'nın, Faslı futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Sevilla'nın, hücum hattında büyük sıkıntı çektiği belirtildi.

09.10.2024 14:27  Güncelleme: 14:35
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucunda Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri için flaş bir iddia gündeme geldi.

ESKİ TAKIMINA GERİ GİDİYOR

İspanyol basınında yer alan haberde, Sevilla'nın, Faslı futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Victor Orta yönetimindeki Sevilla'nın, ara transfer döneminde 27 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimde bulunabileceği öne sürüldü.

En-Nesyri'yi Fenerbahçe'ye gönderen Sevilla, hücum hattında büyük sıkıntı çekti. Sevilla, ligde 9 maçta yalnızca 10 gol bulabildi. En-Nesyri, ise Fenerbahçe'ye transferinin ardından sarı-lacivertli takımda çıktığı 11 maçta sadece 1 kez gol attı.

Ne umutlarla gelmişti! 11 maçta 1 gol atan En-Nesyri Fenerbahçe\'den gidiyor

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Son Dakika Spor Ne umutlarla gelmişti! 11 maçta 1 gol atan En-Nesyri Fenerbahçe'den gidiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ne umutlarla gelmişti! 11 maçta 1 gol atan En-Nesyri Fenerbahçe'den gidiyor - Son Dakika
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