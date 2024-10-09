Ne umutlarla gelmişti! 11 maçta 1 gol atan En-Nesyri Fenerbahçe\'den gidiyor

Spor

"Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın"

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucunda Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri için flaş bir iddia gündeme geldi.

ESKİ TAKIMINA GERİ GİDİYOR

İspanyol basınında yer alan haberde, Sevilla'nın, Faslı futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Victor Orta yönetimindeki Sevilla'nın, ara transfer döneminde 27 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimde bulunabileceği öne sürüldü.

En-Nesyri'yi Fenerbahçe'ye gönderen Sevilla, hücum hattında büyük sıkıntı çekti. Sevilla, ligde 9 maçta yalnızca 10 gol bulabildi. En-Nesyri, ise Fenerbahçe'ye transferinin ardından sarı-lacivertli takımda çıktığı 11 maçta sadece 1 kez gol attı.