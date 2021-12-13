Ne yaptın sen Hakan! Milli futbolcumuzun akıllara durgunluk veren golü tüm dünyanın dilinde

İtalya Serie A'da Kasım ayının futbolcusu seçilen Hakan Çalhanoğlu resitale devam ediyor. Milli futbolcumuz, Inter'in Cagliari'yi 4-0 yendiği maçta enfes bir gol atarken bir de asist yaptı. Tüm dünyadan futbolseverler sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Hakan'ın müthiş performansına övgüler yağdırdı.

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Inter, sahasında Cagliari'yle karşılaştı. Mücadeleyi 4-0 gibi farklı bir skorla kazanan ev sahibi takımda milli futbolcumuz adeta şov yaptı. ATTI GOL TRİBÜNLERİ AYAĞA KALDIRDI Karşılaşmanın 29. dakikasında Lautaro Martinez'in attığı golde asisti yapan Hakan Çalhanoğlu, 66. dakikada yeniden sahne aldı. Milli futbolcumuz sol kanatta aldığı topla ceza sahası yayına dribbling yaparak önünü boşalttı ve enfes bir şutla Cagliari kalecisi Cragno'yu mağlup etti. Bu gol tribünleri coştururken, Hakan'a sosyal medyada dünyanın her yerinden övgü yağdı. Görüntü: S Sport Görüntü: S Sport Görüntü: S Sport Görüntü: S Sport

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