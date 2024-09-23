Ne yaptın sen Havertz! Futbol tarihine geçti ama tersten - Son Dakika
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Spor

Ne yaptın sen Havertz! Futbol tarihine geçti ama tersten

Ne yaptın sen Havertz! Futbol tarihine geçti ama tersten

Arsenal futbolcusu Kai Havertz, Manchester City karşısında oynadığı maçta 90 dakika boyunca pas atamayarak futbol tarihine geçti. Son 7 Premier Lig sezonunda bir maçta 90 dakika oynayıp 0 pas atan ilk oyuncu oldu.

23.09.2024 14:57
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İngiltere Premier Lig'de dün akşam oynanan maçta Manchester City, nefesleri kesen maçta evinde ağırladığı Arsenal ile 2-2 berabere kaldı.

HAVERTZ TARİHE GEÇTİ

Leandro Trossard'ın 45+8. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası Arsenal ikinci yarıyı 10 kişi oynadı. Takım ikinci yarıda savunmaya çekilirken hücum oyuncusu Kai Havertz isabetli pas atamayarak futbol tarihine geçti.

Arsenal'in 10 kişi kalmasından sonra oyunun tek hakimi olan Manchester City, beraberliği uzatma dakikalarında buldu. Maçın sonuna toplam 7 dakika eklenirken Manchester ekibinin golünü 90+8. dakikada John Stones attı.

KAI HAVERTZ TARİHE GEÇTİ

Arsenal'in ikinci yarı rakip kaleye toplam bir şut çektiği maçta 90 dakika sahada kalan Kai Havertz karşılaşma boyunca isabetli pas atamadı. Toplam altı pas denemesi yapan Alman futbolcu bu denemelerin hiçbirinde isabeti bulamazken bunu başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Manchester City FC, Arsenal FC, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ne yaptın sen Havertz! Futbol tarihine geçti ama tersten - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser:
    osimhende bu şekilde tarihe geçecek öyle gidecek 14 35 Yanıtla
  • Osman Kaan:
    Ferhat git kumda oyna kardes, yaşına uygun değil senin buralar 15 2 Yanıtla
  • Ciroo Mertenss:
    immobile de böyle bir kova 10 7 Yanıtla
  • Ciroo Mertenss:
    Bu da başarı 12 0 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    O bir İsrail li. 0 0 Yanıtla
  • Ferhat boş eser:
    Ula Ferhat Ferro ne geniş adamsın be doymadın mı genişlik herkese nasip olmaz sana olmuş. 0 0 Yanıtla
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