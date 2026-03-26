Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu
Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu

26.03.2026 09:01
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, imaj haklarının ödenmemesi üzerine kulübe ihtarname gönderdi. Sözleşmesinin son yılında bulunan Icardi'nin, 4 milyon euroluk imaj haklarının ödenmemesi nedeniyle bu adımı attığı belirtildi. Icardi'nin anlaşmayı şahıslarla yapmasına rağmen kulübe ihtarname göndermesi, Galatasaray yönetiminde şaşkınlık ve tepkiye yol açtı. Icardi'nin daha önce de maaş ödemelerinin gecikmesi nedeniyle kulübe ihtarname gönderdiği biliniyor.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin kulübe ihtarname çekmesi sarı-kırmızılı camiada büyük yankı uyandırdı. Yönetimin bu gelişme karşısında şaşkın ve tepkili olduğu öğrenildi.

İMAJ HAKKI KRİZİ PATLAK VERDİ

Sözleşmesinin son yılında bulunan Icardi'nin, 4 milyon euroluk imaj haklarının ödenmemesi nedeniyle Galatasaray'a ihtarname gönderdiği belirtildi. Milliyet'in haberine göre yıldız futbolcu, imaj hakları anlaşmasını Erden Timur ve Murat Özkaya ile yaptı ancak bu kişilerin cezaevine girmesi nedeniyle ödemelerini alamadı.

YÖNETİM TEPKİ GÖSTERDİ

Icardi'nin anlaşmayı şahıslarla yapmasına rağmen kulübe ihtarname göndermesi, Galatasaray yönetiminde şaşkınlık yarattı. Sarı-kırmızılı yöneticilerin bu duruma tepki gösterdiği ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE İHTAR GÖNDERMİŞTİ

Deneyimli golcünün daha önce de maaş ödemelerinin gecikmesi nedeniyle kulübe ihtarname gönderdiği hatırlatıldı. Bu sezon 39 maçta 1699 dakika süre alan Icardi, 15 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Verin Fener'e onların santraforu yok 0 0 Yanıtla
  • Serkan Genç Serkan Genç:
    beter olun, saygısızlık yaparken destekliyordunuz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
