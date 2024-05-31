Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı! Mourinho'yu Fener'e kaptıran Beşiktaş'tan ses var - Son Dakika
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Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı! Mourinho'yu Fener'e kaptıran Beşiktaş'tan ses var

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Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe ile anlaşan teknik direktör Jose Mourinho ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediğini ancak ortak payda bulunamadığı için anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Yücel, Beşiktaş'ın menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuklarını ve bu yüzden masadan kalktıklarını belirtti.

31.05.2024 17:21
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Süper Lig devi Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel sosyal medya hesabından teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili bir açıklama yaptı.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Dünyaca ünlü antrenör Mourinho ile yaptıkları görüşmelerde ilerlediklerini ama ortak payda da anlaşamadıklarını söyledi.

"MASADAN KALKTIK"

Hüseyin Yücel'in açıklamasında, "Değerli Beşiktaşlılar, Bir süredir futbol kamuoyunda tartışılan Beşiktaş'ın yeni sezondaki teknik direktörü konusuyla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla bir açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır. Teknik direktör çalışmalarımız kapsamında Başkanımız Sayın Hasan Arat ve transfer komitemizin de bilgisi dahilinde Jose Mourinho ile temasa geçilmiş, görüşmeler olumlu yönde ilerlemiştir. Mourinho ile futbola dair birçok konuda fikir alışverişinde bulunulmuş, görüş birliğine varılmıştır. Ancak belli maddelerde ortak paydada buluşamamız masadan kalkmamıza neden olmuştur. Mourinho ile görüşmelerimizin bir sonuca ulaşamamasının nedeni Beşiktaş'ın âli menfaatlerini her şeyin üstünde tutmamızdır. Kendi şahsi kaynaklarımızı dahi Beşiktaş'ın kendi öz kaynağı olarak gören bir anlayışla, hiçbir surette elimizi taşın altına koymaktan çekinmeden çalışmaya devam edecek, hem transfer döneminde hem de 2024-25 sezonunda Beşiktaş ailemizi gururlandıracak işler yapacağız. Tüm bunları yaparken aklı selimden de uzak kalmayacak, bu süreçlerin sonunda mutlaka büyük başarılar kazanacağız" ifadeleri yer aldı.

Neden anlaşamadıklar ortaya çıktı! Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel'den Mourinho sözleri
Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı! Mourinho\'yu Fener\'e kaptıran Beşiktaş\'tan ses var
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Hüseyin Yücel, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı! Mourinho'yu Fener'e kaptıran Beşiktaş'tan ses var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Kamil Şenel: Delikanlı gibi para yetmedi desene. Hayırlısı olmuş. Bu adam sözleşmelerinden daha çok tazminattan para kazandı zaten. 48 2 Yanıtla
  • Orhan Yüksel: Sergen Yalçın der geçerim. 22 5 Yanıtla
  • Depechs Modes: Bu adam giderken akıllara zarar tazminat alir 18 1 Yanıtla
  • Hakan Korkmaz: para var sanki senyede 5 veya 6 sırada tamamlayacak siniz 7 3 Yanıtla
  • Yagiz Polat: Biz besaiktasliyiz kendi çocuğumuza sahip çıkar başka milletlerin kahraman ilan ettiklerimi başımıza getirmeyiz. Beşiktaşta Sergen Yalçın göreve...iyi bi kadro.kurun Serdar Topraktepe de yrd antrenör olsu...elimizdeki çürükleri de gönderin.. şampiyonluk kesin 3 1 Yanıtla
    Şükrü null: Mourinho yu istemezzuk diyorsun 1 0
  • Şükrü null: ortak paydada anlasamamak ne . dostumuz FB bize dost kazığı attı desenize. 1 0 Yanıtla

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