Nedeni daha bomba! Wanda Nara'nın babası gözaltına alındı - Son Dakika
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Spor

Nedeni daha bomba! Wanda Nara'nın babası gözaltına alındı

Nedeni daha bomba! Wanda Nara\'nın babası gözaltına alındı

Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan ünlü model Wanda Nara'nın babası Andres Nara, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Arjantin medyasında yer alan haberlere göre, Andres Nara'nın eşi Alicia Barbasola'ya şiddet uyguladığı ve komşuların polisi aradığı belirtildi. Gözaltına alınan Nara'nın ağır yaralama ve şiddet suçlarından tutuklanacağı iddia edildi.

20.07.2024 16:07
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Mauro Icardi ile ayrılığı ile gündeme gelen Wanda Nara, bu kez babası Andres Nara'nın gözaltına alınmasıyla gündem oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Arjantin medyasında yer alan habere göre, Andres Nara'nın (67), eşi Alicia Barbasola'ya (35) şiddet uyguladığı ve birkaç komşunun evden gelen çığlıkların ardından polisi aradığı belirtildi. Barbasola'nın eve gelen polislere, Nara'nın kendisine vurduğunu söylediği ve polislerin Andres Nara'yı gözaltına aldığı kaydedildi. Andres Nara'nın gelen polislerle birlikte karakola götürüldüğü ve gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltına alınan Nara'nın Tigre'de polis karakolunda tutulduğu ifade edildi.

TUTUKLANABİLİR

Polis raporunda ise Andres Nara'nın ağır yaralama ve şiddet suçlarından tutuklanacağı bilgisinin olduğu iddia edildi. Öte yandan Andres Nara'nın başka bir kadınla da ilişki yaşadığı ve söz konusu kadınla yaptığı konuşmaların geçtiğimiz hafta sızdırıldığı hatırlatıldı.

Mauro Icardi, Wanda Nara, Arjantin, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nedeni daha bomba! Wanda Nara'nın babası gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yunuss Bayern: Ya Allahım ne haberler var . Acil yas tutalım 3 0 Yanıtla
  • Murat: erkek 67 yaşında.! kadın 35 yaşında.! diyeceğim bu kadar hakim amca...!!! 1 0 Yanıtla
  • Volkan null: eywaaahhh 0 0 Yanıtla

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