Nedeni de belli! Eren Elmalı\'nın Galatasaray\'a transferi iptal oldu

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Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Eren Elmalı görüşmeleri çıkmaza girdi. İki tarafın ödeme şartlarında anlaşamadığı ve transferin büyük olasılıkla gerçekleşmeyeceği belirtildi.

NEDENİ: ÖDEME ŞEKLİ

Sol bek arayışında olan Galatasaray, Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıların Eren Elmalı için yaptığı 3.5 milyon euroluk teklifi Trabzonspor kabul etmişti.

TRANSFER İPTAL OLDU

TRT Spor'un haberine göre, taraflar ödeme şartları konusunda anlaşmaya varamadı. Galatasaray'ın taksitli ödeme talebi Trabzonspor'dan kabul görmedi ve transfer çıkmaza girdi. Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferinin büyük olasılıkla iptal olduğu belirtildi.