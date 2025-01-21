Nedeni de belli! Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferi iptal oldu - Son Dakika
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Spor

Nedeni de belli! Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferi iptal oldu

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Galatasaray ve Trabzonspor arasında gerçekleşen Eren Elmalı transfer görüşmeleri ödeme şartları konusunda anlaşmazlık nedeniyle çıkmaza girdi. Galatasaray'ın Eren için yaptığı 3.5 milyon euroluk teklif Trabzonspor tarafından kabul edilmişti. Ancak, Galatasaray'ın taksitli ödeme talebi Trabzonspor tarafından kabul görmedi ve Eren'in Galatasaray'a transferi büyük olasılıkla iptal oldu.

21.01.2025 13:59
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Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Eren Elmalı görüşmeleri çıkmaza girdi. İki tarafın ödeme şartlarında anlaşamadığı ve transferin büyük olasılıkla gerçekleşmeyeceği belirtildi.

NEDENİ: ÖDEME ŞEKLİ

Sol bek arayışında olan Galatasaray, Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıların Eren Elmalı için yaptığı 3.5 milyon euroluk teklifi Trabzonspor kabul etmişti.

TRANSFER İPTAL OLDU

TRT Spor'un haberine göre, taraflar ödeme şartları konusunda anlaşmaya varamadı. Galatasaray'ın taksitli ödeme talebi Trabzonspor'dan kabul görmedi ve transfer çıkmaza girdi. Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferinin büyük olasılıkla iptal olduğu belirtildi.

Nedeni de belli! Eren Elmalı\'nın Galatasaray\'a transferi iptal oldu

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Son Dakika Spor Nedeni de belli! Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferi iptal oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ankaragüçlüyüz:
    FB GS TS kendini bi şey sanan oyuncularını eziktasa yollamalı, eziklik küçüklük duygusunu hissedip zoru anlasınlar 9 1 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Bir dahada o parayı kimse vermez 1 0 Yanıtla
  • Vatanperver:
    harika bir topöuydu yazık oldu, bunun yarısı etmeyecek yabancılara iki katı paralar veriliyor oysaki 0 1 Yanıtla
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