Nedeni de belli: Fenerbahçe, Talisca'dan vazgeçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nedeni de belli: Fenerbahçe, Talisca'dan vazgeçti

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Anderson Talisca ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya çıktı. Suudi Arabistan basını, Fenerbahçe'nin Talisca transferinden vazgeçtiğini belirtti. Transferin iptal gerekçesi olarak Talisca'nın yüksek maaşı gösterildi.

14.01.2025 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'ye transferinin yakın olduğu belirtilen Anderson Talisca ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Suudi Arabistan basını transferdeki son durumla ilgili çarpıcı bir haber geçti.

FENERBAHÇE TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe, Talisca transferinden vazgeçti. Fenerbahçe'nin bu transferden vazgeçme gerekçesi olarak Talisca'nın maaşı gösterildi.

Al Nassr'ın Fenerbahçe'den Talisca'nın maaşının yüklü bir bölümünü karşılamasını istediği ve bu nedenle transferin gerçekleşmeyeceği iddia edildi.

Nedeni de belli: Fenerbahçe, Talisca\'dan vazgeçti

Suudi Arabistan Pro Lig, Anderson Talisca, Suudi Arabistan, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nedeni de belli: Fenerbahçe, Talisca'dan vazgeçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Sabahattin Akıncı:
    nedeni TFF ve hakemleri tranfer etti 176 199 Yanıtla
  • Osman:
    Acun efendi Konya maçından sonra neden açıklama yapmadın acaba ? Konya’nın hakkını yedik diye madem dürüstaün çık konuş Konya’nın hakkını yedik diye. 126 138 Yanıtla
    Erol MARASLI:
    Hangi haktan bahsediyorsun.bunundemen için önce malum takım maçlarına bak sonra FB ye laf et 2 18
    Doguscan Eroglu:
    Kendini kandırma galatasatay oynadigi son 6 maçta hakem desteği ile kazanmıştır bu sadece benim yorumum değil bütün yorumcuları kararı bu yönde 0 1
  • ferhat:
    Transfere gerek yok hakem satın alıyosunuz zaten şikecioeları 94 114 Yanıtla
  • monşer null:
    Acun Gibi Palavracı 51 6 Yanıtla
  • Mustafa bulut:
    Sizde biliyorsunuz ki fenerbahçe artık bu futbolla şampiyon olmayacağını bu saatten sonra Cristiano Ronaldo yu da getirseniz taraftar artık umudunu kesti üzdünüz bezdirdiniz defolun yeter artık 44 7 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    febem bitti artık borç 15milyari geçmiş 34 5 Yanıtla
  • Fatih Dogan:
    Çok şükür isabetli olmuş paraları çöpe atmaya gerek yok bu senede zaten bitti zaten 6s kötüde oynasa takilma şansı yok bi şekilde iteliyorlar o yüzden kimse kimseyi yormasın 15 21 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    bejekem zaten icralık seneye 2-3 milyona satilir 22 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 07:02:38. #1.13#
SON DAKİKA: Nedeni de belli: Fenerbahçe, Talisca'dan vazgeçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.