Nedeni de belli: Fenerbahçe, Talisca\'dan vazgeçti

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Fenerbahçe'ye transferinin yakın olduğu belirtilen Anderson Talisca ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Suudi Arabistan basını transferdeki son durumla ilgili çarpıcı bir haber geçti.

FENERBAHÇE TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe, Talisca transferinden vazgeçti. Fenerbahçe'nin bu transferden vazgeçme gerekçesi olarak Talisca'nın maaşı gösterildi.

Al Nassr'ın Fenerbahçe'den Talisca'nın maaşının yüklü bir bölümünü karşılamasını istediği ve bu nedenle transferin gerçekleşmeyeceği iddia edildi.