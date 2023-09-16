Nedeni de belli! Ndombele, Galatasaray için İtalyan devinin teklifini reddetmiş - Son Dakika

Nedeni de belli! Ndombele, Galatasaray için İtalyan devinin teklifini reddetmiş

Nedeni de belli! Ndombele, Galatasaray için İtalyan devinin teklifini reddetmiş
Son Güncelleme: 16.09.2023 17:01

Galatasaray'ın yeni transferi Tanguy Ndombele'nin, Genoa'dan gelen teklifi reddettiği öğrenildi. Ndombele'nin, "Siz yeni yükselmiş bir takımsınız, ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" sözleriyle İtalyan ekibini geri çevirdiği ifade edildi.

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın yeni yıldızı Tanguy Ndombele'nin İtalyan ekibi Genoa'dan gelen transfer teklifini reddettiği ortaya çıktı.

GENOA TEKLİF YAPTI

La Repubblica yer alan habere göre, İtalyan ekibi Genoa'nın yaz transferi döneminde yıldız futbolcu Ndombele ile ilgilendiği ve teklif yaptığı kaydedildi.

NDOMBELE REDDETTİ

Fransız yıldız Ndombele ise, Genoa'nın "Siz yeni yükselmiş bir takımsınız, ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" sözleriyle teklifi reddettiği aktarıldı.

GALATASARAY'I TERCİH ETTİ

26 yaşındaki futbolcunun daha sonra bu isteğine ulaştığı ve Galatasaray'a imza atarak Devler Ligi'nde oynama fırsatı elde edeceği hatırlatıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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SON DAKİKA: Nedeni de belli! Ndombele, Galatasaray için İtalyan devinin teklifini reddetmiş - Son Dakika
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