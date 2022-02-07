Nefes kesen finalde tarih yazdılar! Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Senegal

Afrika Uluslar Kupası finali nefes kesti. Kamerun'un Paul Biya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Senegal, Mısır'ı seri penaltı atışlarında 4-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

KAZANANI PENALTILAR BELİRLEDİ

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Kamerun'u eleyen Mısır ile Burkina Faso'yu saf dışı bırakan Senegal final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan maçın normal süresinde iki takım da girdiği fırsatları gole çeviremedi ve normal süre golsüz beraberlikle sonuçlandı. Uzatma devrelerinde de denge bozulmayınca seri penaltı vuruşlarına geçildi. Seri penaltı vuruşlarında rakibini 4-2 yenen Senegal kupanın sahibi oldu.

SENEGAL BİR İLKİ BAŞARDI

Daha önce 2002 ve 2019 finallerini kaybeden Senegal, tarihinde ilk kez Afrika şampiyonu oldu. 7 kez ile turnuvanın en başarılı takımı olan Mısır ise tarihinde 3. kez final kaybetti.