Sarı Melekler'den net zafer! Sultanlar Ligi'nde finalin adı bir kez daha Vakıfbank-Fenerbahçe - Son Dakika
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Sarı Melekler'den net zafer! Sultanlar Ligi'nde finalin adı bir kez daha Vakıfbank-Fenerbahçe

25.04.2022 22:10
Sarı Melekler'den net zafer! Sultanlar Ligi'nde finalin adı bir kez daha Vakıfbank-Fenerbahçe

Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi Play-Off 1/4 Etabı ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve finale yükseldi. Finalde VakıfBank ve Fenerbahçe Opet kozlarını paylaşacak.

Sultanlar Ligi play-off'ta ikinci finalist Fenerbahçe Opet. Eczacıbaşı Dynavit'i deplasmanda 3-0 yenen Sarı-Lacivertliler, finalde VakıfBank'ın rakibi oldu. 20 sayı atan Eczacıbaşı'nın kaptanı Boskovic ve Fenerbahçe'de 18 sayıyı bulan Vargas, maça damga vurdu.

Nefes kesen maç! Sultanlar Ligi'nde finalin adı bir kez daha Vakıfbank-Fenerbahçe

ECZACIBAŞI VE THY EŞLEŞMESİ

Eczacıbaşı ise Misli.com Sultanlar Ligi'nde lig sıralamasının belli olacağı 3.-4.'lük serisinde Türk Hava Yolları ile karşılaşacak.

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Son Dakika Spor Sarı Melekler'den net zafer! Sultanlar Ligi'nde finalin adı bir kez daha Vakıfbank-Fenerbahçe - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarı Melekler'den net zafer! Sultanlar Ligi'nde finalin adı bir kez daha Vakıfbank-Fenerbahçe - Son Dakika
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