Sultanlar Ligi play-off'ta ikinci finalist Fenerbahçe Opet. Eczacıbaşı Dynavit'i deplasmanda 3-0 yenen Sarı-Lacivertliler, finalde VakıfBank'ın rakibi oldu. 20 sayı atan Eczacıbaşı'nın kaptanı Boskovic ve Fenerbahçe'de 18 sayıyı bulan Vargas, maça damga vurdu.
Eczacıbaşı ise Misli.com Sultanlar Ligi'nde lig sıralamasının belli olacağı 3.-4.'lük serisinde Türk Hava Yolları ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Sarı Melekler'den net zafer! Sultanlar Ligi'nde finalin adı bir kez daha Vakıfbank-Fenerbahçe - Son Dakika