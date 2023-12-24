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Nefesler tutuldu! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Nefesler tutuldu! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev maçta ilk 11'ler belli oldu.

Nefesler tutuldu! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11\'ler belli oldu
24.12.2023 - 17:13,  Güncelleme: 17:20
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Süper Lig'in 18. haftasında derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Ligde geride kalan 16 maçta iki takım da 14'er galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle benzer performans sergileyerek 43'er puan topladı ve ilk iki sırayı aldı. Averajla lider durumda bulunan Fenerbahçe, attığı 44 golle ligin en çok skor üreten takımı konumunda bulunuyor. Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayarak bu anlamda rekor kıran teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olduktan sonra Adana Demirspor ile deplasmanda berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım, bu beraberliğin ardından ligde çıktığı 4 maçta VavaCars Fatih Karagümrük, EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş ve Mondihome Kayserispor maçlarını galibiyetle tamamladı. Ligde çıktığı 16 karşılaşmada 14 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 43 puan topladı. Haftaya lider Fenerbahçe ile puan puana giren Galatasaray, averajla ikinci sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe; Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko.

Galatasaray; Muslera, Barış, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem, Ziyech, Mertens, Icardi.

KANARYA'NIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 4 eksik bulunuyor. Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş ve Fred cezalı oldukları için derbide takımlarını yalnız bırakacak. Sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc da Galatasaray karşısında oynayamayacak. Sarı kart sınırında olan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo derbide sarı kart görmesi durumunda 19. haftadaki İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Sergio Oliveira, derbide forma giyemeyecek. Göğüs kasında kopuk oluştuğu için ülkesi Portekiz'de ameliyat edilen tecrübeli futbolcu, takımının yanında olamayacak.

ASLAN'DA 4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez, derbi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, derbide kart görmesi durumunda 19. haftadaki Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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