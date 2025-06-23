Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 91-87'lik skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte Sarı-lacivertliler, önde götürdüğü seride durumu 3-1'e getirdi. Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin, kaydettiği 24 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
Seride toplam dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin beşinci maçı ise 25 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Beko bu maçı kazanması halinde ligde şampiyonluğunu ilan edecek.
Son Dakika › Spor › Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun - Son Dakika
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