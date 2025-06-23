Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko\'nun

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

SERİDE DURUM 3-1 OLDU

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 91-87'lik skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte Sarı-lacivertliler, önde götürdüğü seride durumu 3-1'e getirdi. Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin, kaydettiği 24 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

FENERBAHÇE BEKO SIRADAKİ MAÇI KAZANIRSA ŞAMPİYON

Seride toplam dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin beşinci maçı ise 25 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Beko bu maçı kazanması halinde ligde şampiyonluğunu ilan edecek.