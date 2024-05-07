Neler olmuş neler! İşte Fenerbahçe'de ipleri koparan olaylar - Son Dakika
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Spor

Neler olmuş neler! İşte Fenerbahçe'de ipleri koparan olaylar

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Fenerbahçe'de coşkulu başlayan sezonun hayal kırıklığına dönüşmesi sonrası, takım içinde yaşanan sıkıntılara dair çarpıcı iddialar ortaya çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın lider oyuncular Tadic, Fred ve Dzeko ile ters düştüğü ve son maçlarda kadroya alınmayan Leonardo Bonucci'nin tesislerde sorun çıkardığı ifade edildi.

07.05.2024 09:23  Güncelleme: 09:45
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Dün akşam Konya spor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan ve ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkaran Fenerbahçe'de coşkulu başlayan sezonun hayal kırıklığına doğru sürüklenmesi sonrası takım içinde yaşanan sıkıntılara dair çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

"TADIC, DZEKO VE FRED İLE TERS DÜŞTÜ"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, teknik direktör İsmail Kartal belli bir noktaya gelene kadar takımın lider oyuncuları Tadic, Fred ve Dzeko'ya fikirlerini soruyordu ancak daha sonra Kartal ile oyuncular arasında ters düşen fikirler ortaya çıktı.

Neler olmuş neler! İşte Fenerbahçe'de ipleri koparan olaylar

"BONUCCI KAPILARI TEKMELEDİ"

Habere göre; Fenerbahçe'nin Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın ardından oyuncular ile İsmail Kartal arasındaki bütün bağların koptuğu ve oyuncuların sadece sezon sonunun gelmesini beklediği ifade edilirken, son maçlarda kadroya alınmayan Leonardo Bonucci, Konyaspor maçında kadroda olmadığını öğrenince tesislerde sorun çıkardı. Ünlü spor yorumcusu Serhat Akın'ın iddiasına göre; Bonucci, Konyaspor maçında kadroda olmadığını öğrendikten sonra tesislerde kapıları tekmeledi.

Neler olmuş neler! İşte Fenerbahçe'de ipleri koparan olaylar

"OYUNCULAR İLE BAĞ KALMAMIŞ DURUMDA"

Öte yandan Tivibu Spor'da konuşan spor yorumcusu Elvir Balic, İsmail Kartal ile takım arasındaki bağın tamamen koptuğunu ifade ederek, "Futbolcular teknik direktörden memnun değilse, hiçbir şey yapamazsın. Oyuncuların %90'ı çok önceden İsmail Hoca ile bağları koparttı" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Leonardo Bonucci, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neler olmuş neler! İşte Fenerbahçe'de ipleri koparan olaylar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mert kursun : Dun konya spor macinda ferdi irfan can birse kaleyci kendini parcaladi digerleride korner bayraklariyla dolaman ariyordu sahada oynamayani alma aldin son dakikayi niye bekliyorsun cikar mactan telafisi olmayan mac 0 0 Yanıtla

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