UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray sahasında Alman devi Bayern Münih ile kozlarını paylaştı.
Maça hızlı başlayan konuk takım, ilk pozisyonda gol buldu. Leroy Sane'nin pasında Coman, ceza sahası içi sağ çaprazında düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.
28. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Icardi, takımı geride olmasına rağmen büyük bir soğukkanlılıkla panenka vuruşla penaltıyı gole çevirdi ve maça denge geldi.
İşte golün gelişimi;
Son Dakika › Spor › Herkes şaştı kaldı! Sakat sakat sahaya çıkan Icardi'den inanılmaz gol - Son Dakika