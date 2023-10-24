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Herkes şaştı kaldı! Sakat sakat sahaya çıkan Icardi'den inanılmaz gol - Son Dakika

Herkes şaştı kaldı! Sakat sakat sahaya çıkan Icardi'den inanılmaz gol

Son Güncelleme: 24.10.2023 21:18

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i ağırladığı maçta Icardi, penenka vuruşla topu ağlara yolladı ve maça dengeyi getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray sahasında Alman devi Bayern Münih ile kozlarını paylaştı.

COMAN PERDEYİ AÇTI

Maça hızlı başlayan konuk takım, ilk pozisyonda gol buldu. Leroy Sane'nin pasında Coman, ceza sahası içi sağ çaprazında düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

ICARDI'DEN PANENKA PENALTI

28. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Icardi, takımı geride olmasına rağmen büyük bir soğukkanlılıkla panenka vuruşla penaltıyı gole çevirdi ve maça denge geldi.

İşte golün gelişimi;

Neler yapıyor neler! Sakat sakat sahaya çıkan Icardi'den inanılmaz gol
Görüntü: Exxen
Neler yapıyor neler! Sakat sakat sahaya çıkan Icardi'den inanılmaz gol
Görüntü: Exxen
Neler yapıyor neler! Sakat sakat sahaya çıkan Icardi'den inanılmaz gol
Görüntü: Exxen
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Bayern Münih, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes şaştı kaldı! Sakat sakat sahaya çıkan Icardi'den inanılmaz gol - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herkes şaştı kaldı! Sakat sakat sahaya çıkan Icardi'den inanılmaz gol - Son Dakika
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