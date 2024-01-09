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Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol - Son Dakika
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Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol

Süper Lig devi Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Rizespor maçında 2 şahane gol attı. Yıldız futbolcu, ligde üst üste 3 hafta gol atmış oldu.

Beşiktaş\'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy\'dan Rizespor\'a 2 gol
09.01.2024 - 21:30,  Güncelleme: 21:34
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Süper Lig devi Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, fırtına gibi esmeye devam ediyor. Yıldız futbolcu Rizespor'a deplasmanda 2 gol attı.

SEMİH'TEN HARİKA GOLLER

Beşiktaş'ın Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçın 45. dakikasında ceza alanı önünden rakip kaleye çok sert bir şut göndererek takımını 2-0 öne geçiren Semih takımını rahatlattı. Maçın 47. dakikasında ise rakip ceza alanında topu önünde bulan Semih, rakibinden sıyrıldı ve durumu 3-0'a getirdi. Bu golle birlikte Semih Kılıçsoy, ligdeki son 3 maçta 4 gol atmış oldu.

Neler yapıyor neler! Semih Kılıçsoy'dan Rize'de gol şov

TOPLAM 5 GOL ATTI

Beşiktaş'ın sezon başında oynadığı Tirana maçında da ağları havalandıran 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlardaki 5. golünü kaydetmiş oldu.

Neler yapıyor neler! Semih Kılıçsoy'dan Rize'de gol şov
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol - Son Dakika
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