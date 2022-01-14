Nene Hatun Stadı için çalışmalar sürüyor

Darıca Nene Hatun Amatör Spor Kompleksinde yenileme çalışmaları sürüyor.

Darıca ilçesinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi'nde stat ve çevresi, Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığının birlikte çalışmasıyla yenileniyor.

6 yeni aydınlatma direği dikildi

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar dahilinde iki saha arasına çekilen çitin tüm çalışmaları bitirilirken, 6 adet aydınlatma direği dikildi. Batı tribün önü ve iki saha arası ile doğu tribün önü çelik korkuluk montajı tamamlandı. Saha içi drenaj ve sulama sistemi işleri bitirilirken batı sahasının mıcır dolgu çalışmaları gerçekleştirildi. Teknik odanın tüm betonarme işleri yapıldı. Büyükşehir ekipleri, kısa süre içerisinde her iki sahanında sentetik çim halısını sermeye başlayacak.

İki adet çim futbol sahası

Proje kapsamında 45x90 ve 60x90 ölçülerinde, müsabaka ve antrenman amaçlı iki adet sentetik çim futbol sahası yapılacak. Yine iş dahilinde gece maçları için aydınlatma sistemi, otomatik sulama sistemi, skorbord ve diğer zorunlu donanımlar, hidrofor odası, elektrik kumanda pano odası, personel odası, saha bakım araçları park alanı binası, 25 adet ağaç dikimi, çevre aydınlatmaları, bay-bayan tuvaletler, 264 koltuklu tribün gibi birçok imalat hayata geçirilecek. - KOCAELİ