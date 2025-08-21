Neom SC, Barış Alper için çıtayı yükseltti! İşte yeni dev teklif - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Neom SC, Barış Alper için çıtayı yükseltti! İşte yeni dev teklif

Neom SC, Barış Alper için çıtayı yükseltti! İşte yeni dev teklif
21.08.2025 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, Barış Alper Yılmaz için teklifini 30+5 milyon euro'ya çıkarttı. Galatasaray'ın oyuncu tarafı görüşmelerde bulunduğu ve teklifi reddetmeyi düşündüğü belirtildi.

Adı Suudi Arabistan ekibi Neom SC ile anılan Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

NEOM SC TEKLİFİNİ ARTIRDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Daha önce Barış Alper için 30 milyon euro teklif eden Neom SC, Barış Alper Yılmaz için rekor bir hamle yaparak teklifini 30+5 milyon euro'ya yükseltti.

GALATASARAY REDDETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Haberde, Galatasaray ile oyuncu tarafının görüşmelerde bulunduğu belirtilirken, Sarı-kırmızılıların geri adım atmacağı ve teklifi reddetmeyi düşündüğü ifade edildi.

RAKAMLARI

Galatasaray'da sezona hızlı bir giriş yapan 25 yaşındaki oyuncu, 2 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neom SC, Barış Alper için çıtayı yükseltti! İşte yeni dev teklif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti
Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar
Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı Fenerbahçe'nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı
Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü
“Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi“ iddiası yalanlandı "Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi" iddiası yalanlandı

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:49
Trump’tan Rusya’ya üstü kapalı “saldırı“ mesajı
Trump'tan Rusya'ya üstü kapalı "saldırı" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 17:08:16. #7.13#
SON DAKİKA: Neom SC, Barış Alper için çıtayı yükseltti! İşte yeni dev teklif - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.