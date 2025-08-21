Neom SC, Barış Alper için çıtayı yükseltti! İşte yeni dev teklif

Adı Suudi Arabistan ekibi Neom SC ile anılan Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

NEOM SC TEKLİFİNİ ARTIRDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Daha önce Barış Alper için 30 milyon euro teklif eden Neom SC, Barış Alper Yılmaz için rekor bir hamle yaparak teklifini 30+5 milyon euro'ya yükseltti.

GALATASARAY REDDETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Haberde, Galatasaray ile oyuncu tarafının görüşmelerde bulunduğu belirtilirken, Sarı-kırmızılıların geri adım atmacağı ve teklifi reddetmeyi düşündüğü ifade edildi.

RAKAMLARI

Galatasaray'da sezona hızlı bir giriş yapan 25 yaşındaki oyuncu, 2 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.