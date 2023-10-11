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Nerede oynanacak? Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa finali hakkında yeni açıklama - Son Dakika

Nerede oynanacak? Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa finali hakkında yeni açıklama

Son Güncelleme: 11.10.2023 16:27

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesi hakkında açıklamalarda bulundu. Finalin Suudi Arabistan'da yapılmasının gündeme gelmesi hakkında bilgi veren Büyükekşi, bu durumun Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin rızasıyla gerçekleşeceğini ve henüz bir anlaşma olmadığını dile getirdi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali için açıklamalarda bulundu.

"ANLAŞTIĞIMIZ TAKDİRDE OLABİLİR"

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinin Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmesinin gündeme gelmesi hakkında da konuşan Büyükekşi, "Suudi Arabistan ve Abu Dabi ile görüştüğümüzü daha önce söyledim. Anlaştığımız takdirde olabilir" dedi.

"BAŞKANLARDAN OLUR ALMAMIZ LAZIM"

Henüz kesinleşen bir durum olmadığını belirten Ekşi, "Ama bu Türkiye Futbol Federasyonunun kendi başına yaptığı bir çalışma değil. Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin başkanlarından olur aldığımız bir çalışma. Anlaşırsak bu iki kulübümüzün rızasıyla yapılacak anlaşmayı kamuoyuna açıklayacağız. Henüz bir anlaşma yok. Olursa zaten ilk ağızdan bizden duyacaksınız, yetkisi olmayan kişilerin yaptığı açıklamalara itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mehmet Büyükekşi, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nerede oynanacak? Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa finali hakkında yeni açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nerede oynanacak? Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa finali hakkında yeni açıklama - Son Dakika
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