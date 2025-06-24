Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor

TFF 1. Lig'de küme düşerek TFF 2. Lig'e giden Adanaspor'da kulüp sahibi ve başkanı Ergin Göleli, mali zorluklar nedeniyle isim sponsoru alacaklarını açıkladı.
5 Ocak Gazetesi'ne konuşan Ergin Göleli, Sponsorun takımın isminin önünde yer alacağını belirterek, "Kulübümüzün finansal yapısını güçlendirmek adına sponsorluk görüşmelerimiz olumlu yönde ilerliyor. Çok yakında resmi açıklamayı yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Ergin Göleli, 2024'ün Aralık ayında Adanaspor'u satın aldı. Adanaspor, TFF 1. Lig'de tutunamadı ve TFF 2. Lig'e düştü.
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