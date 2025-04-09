Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi mağaza çalışanı oldu - Son Dakika
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Spor

Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi mağaza çalışanı oldu

Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi mağaza çalışanı oldu

Kariyerinde Barcelona, Valencia ve Sporting gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen Fransız eski milli futbolcu Jeremy Mathieu, şimdi Marsilya'da bir mağazada çalışmaya başladı.

09.04.2025 09:57
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Kariyerinde Barcelona, Valencia ve Sporting gibi Avrupa'nın önemli takımları bulunan Fransız eski milli futbolcu, Marsilya'da bir mağazada çalışmaya başladı.

Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi mağaza çalışanı oldu

MAĞAZADA ÇALIŞIYOR

L'Equipe'te yer alan habere göre; bonservisine toplamda 25 milyon Euro harcanan Jeremy Mathieu'nun mağazadaki departmanları ve ekipleri organize eden bir görevinin olduğu belirtildi. Sosyal medyada gündem olan bu durumun ardından eski futbolcunun antrenörlük için de çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi mağaza çalışanı oldu

ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Fransa Milli Takımı formasını toplamda 5 kez giyen 41 yaşındaki eski futbolcu, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve LaLiga şampiyonlukları yaşadı. Kariyeri boyunca toplamda 617 resmi maçta mücadele eden sol bek, 41 gol ve 39 asist yaptı.

Barcelona, Marsilya, Sporting, Valencia, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi mağaza çalışanı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Uuu bbb:
    şerefiyle çalışıyor, akplimi olsun 24 19 Yanıtla
  • Yaban gülü:
    herkese AKP'li olamaz CHP'li olsun İmam gibi içeri mi alınsın hayırdır CHP'nin CHP'li olup da başınızı görmüyor orada heykelciler sizi 8 8 Yanıtla
  • cetinkaya 327:
    şerefiyle çalışıyor, chplimi olsun 10 2 Yanıtla
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