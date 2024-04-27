Nereden nereye! Bir dönemler Fener'in yıldızıydı, şimdi 400 TL'ye oynuyor - Son Dakika
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Spor

Nereden nereye! Bir dönemler Fener'in yıldızıydı, şimdi 400 TL'ye oynuyor

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Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Papiss Cisse, şimdilerde formunu korumak için 400 TL'ye futbol oynuyor. Sahayı kiralama ücreti olarak kişi başı 10 sterlin (400 TL) ödeniyor ve bu ücreti maçı kaybeden taraf karşılıyor.

27.04.2024 16:26  Güncelleme: 16:31
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Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Papiss Cisse, ilerleyen yaşına rağmen formda kalabilmek için futbol oynamaya devam ediyor.

KİŞİ BAŞI 400 TL ÖDÜYORLAR

Futbol oynamak için aralarında para toplayan oyuncuların sahayı kiralamak için kişi başı 10 sterlin yani 400 TL ödemesi gerekiyor. Bu ödemeyi de maçı kaybeden taraf yapıyor. Bir dönem milyonlarla oynayan Cisse'nin şimdilerde 40 sterlin için mücadele ettiğini duyanlar "Nereden nereye" demeden edemiyor.

Nereden nereye! Bir dönemler Fener'in yıldızıydı, şimdi 400 TL'ye oynuyor

SÜPER LİG'DE OYNADI

2012 yılında 12 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibi Newcastle United'a transfer olan daha sonra yolu Türkiye'ye düşen ve Süper Lig'de Alanyaspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formaları giyen Papiss Cisse, İngiliz basınına ilginç açıklamalarda bulundu.

Eski Premier Lig yıldızlarıyla birlikte zinde kalmaya devam etmek amacıyla zevk için futbol oynuyor. Bu isimlerin arasında Joleon Lescott, Antonio Valencia, Danny Simpson , John O'Shea, Danny Drinkwater, Stephen Ireland, Nedum Onuoha, Ravel Morrison, Wes Morgan, Dale Stephens, Emile Heskey ve Oumar Niasse de yer alıyor. Sahayı kiralama için kişi başı 10 sterlin (400 TL) ödemeleri lazım, bunu da maçı kaybeden taraf yapıyor. Papis Cisse, Senegal ile bağlarını hiç koparmadı. Profesyonel olmadan önce ülkesinde ambulans şoförlüğü yapan Cisse, eşi Awa ile birlikte hayır işleri için bir vakıf kurdu. Senegal'de yaklaşık 1.4 milyon insan açlıktan ve iklim değişikliğinden etkileniyor.

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