Nereden nereye! Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ne son anda tutundu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nereden nereye! Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ne son anda tutundu

Geniş Video İzle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, sahasında Club Brugge ile karşılaştı. Maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Manchester City, ikinci yarıda geri dönerek 3-1 kazanmayı başardı. Bu galibiyetle Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynama hakkı elde etti. Club Brugge ise Devler Ligi'nde play-off oynayacak.

30.01.2025 08:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Manchester City, sahasında Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Manchester City, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı 3-1'lik skorla kazandı.

CITY GERİ DÖNDÜ

Club Brugge, 45. dakikada Raphael Onyedika'nın attığı golle devreyi 1-0 önde tamamladı. Manchester City'de Mateo Kovacic, 53. dakikada skoru eşitleyen golü attı ve durum 1-1'e geldi. Pep Guardiola'nın ekibi 62. dakikada Joel Ordonez'in kendi kalesine attığı golle geri döndü ve 2-1 öne geçti. Manchester City'de Savinho, 77. dakikada maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta öncesi play-off hattının dışında yer alan Manchester City, bu galibiyetle 11 puana yükseldi ve play-off oynama hakkı elde etti. Club Brugge de Devler Ligi'nde play-off oynayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play off turunun kura çekimini 31 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.

İşte o gol;

Nereden nereye! Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ne son anda tutundu
Nereden nereye! Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ne son anda tutundu
Nereden nereye! Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ne son anda tutundu
Nereden nereye! Manchester City, Şampiyonlar Ligi\'ne son anda tutundu

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester City FC, Club Brugge, Manchester, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nereden nereye! Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ne son anda tutundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:54 İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak
17:52 Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin’in sözleri damga vurdu Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:20 ABD’de eski senatör Bob Menendez’e 11 yıl hapis cezası ABD'de eski senatör Bob Menendez'e 11 yıl hapis cezası
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 18:42:40. #1.11#
SON DAKİKA: Nereden nereye! Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ne son anda tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.