PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu\'ya 7 maç men cezası verdi

Spor

PFDK, İlk haftadan kırmızı kart gören teknik direktörlerden Kasımpaşa'nın hocası Sami Uğurlu'ya hakeme yönelik hakaret ve tehdit, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareket ile tedbire uymama sebeplerinden 7 maç, Eyüpspor'ün çalıştırıcısı Arda Turan'a isehakemlere yönelik sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 1 maç men ceza verdi.

PFDK'dan Uğurlu ve Turan'a verilen cezalarla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü SAMİ UĞURLU'nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri ve tehdidi nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 97.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü SAMİ UĞURLU'nun, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü SAMİ UĞURLU'nun, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ile 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 74.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

İKAS EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN'ın, 11.08.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

SAMİ UĞURLU NE YAPTI?

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Konyaspor maçının 42. dakikasındaki pozisyona yoğun itirazda bulundu. Hakem Muhammet Ali Meteoğlu, tecrübeli çalıştırıcıya sarı kart gösterdi. İtirazlarına devam eden Sami Uğurlu, ikinci sarı kartı görüp kırmızı kart ile ihraç edildi. Uğurlu, kırmızı kart gördükten sonra oyundan çıkarken çok sinirlendi ve Konyaspor kulübesine doğru yöneldi. Zor sakinleştirilen tecrübeli teknik adam, sahadan çıkarken de hakem Muhammet Ali Meteoğlu'na sert tepki gösterdi.

ARDA TURAN NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor'a konuk oldu. 77. dakikada Akdeniz ekibinin bulduğu beraberlik sonrası saha kenarı karıştı. Süper Lig'de teknik direktör olarak ilk maçına çıkan Arda Turan, maçın hakemine çok sert tepki gösterdi. Genç teknik adam, Antalya temsilcisinin golü öncesi oyuncularını değişiklik için kenara göndermiş ancak değişiklikler gerçekleşmemişti. Değişikliklerin gecikmesine sinirlenen Turan, golün ardından çılgına döndü. Müsabakanın hakemi Arda Turan'ı kırmızı kartla cezalandırdı. 37 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'deki ilk teknik direktörlük deneyimine kırmızı kartla başladı.