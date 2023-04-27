Newcastle United Fenerbahçe'nin genç yıldızlarını kadrosuna katmak istiyor - Son Dakika
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Newcastle United Fenerbahçe'nin genç yıldızlarını kadrosuna katmak istiyor

27.04.2023 10:49
Newcastle United Fenerbahçe'nin genç yıldızlarını kadrosuna katmak istiyor

Premier Lig ekibi Newcastle United teknik direktör Eddie Howe'un talebi doğrultusunda Fenerbahçe'nin genç yıldızları Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için harekete geçiyor. Newcastle United, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı bir konsorsiyum tarafından satın alındı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 150 milyon poundluk transfer bütçesi belirleyecek.

Premier Lig ekibi Newcastle United, teknik direktör Eddie Howe'un talebi doğrultusunda Fenerbahçe'nin genç yıldızlarını kadrosuna katmak için harekete geçiyor.

FERDİ VE ARDA'YI İSTİYORLAR

İngiliz basınında çıkan haberde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United, gözünü Fenerbahçe'nin yıldızlarına dikti. Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 150 milyon poundluk transfer bütçesi belirleyecek İngiliz ekibi, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine bağlamak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

GENÇ YILDIZLARIN KARNESİ

Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıkan Arda Güler, 9 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Ferdi Kadıoğlu ise 140 karşılaşmada giydiği sarı-lacivertli forma ile 11 gol ve 15 asistlik performans gösterdi.

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