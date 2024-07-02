Neye uğradığını şaşırdı! Almanya'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert tepki - Son Dakika
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Neye uğradığını şaşırdı! Almanya'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert tepki

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A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Türk taraftarların bulunduğu alana gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Bazı taraftarlarla fotoğraf çektiren Büyükekşi, daha sonra bir grup taraftar tarafından yuhalandı ve istifaya davet edildi. Olayın ardından etrafı korumalarla sarılan Mehmet Büyükekşi, alandan uzaklaştı.

02.07.2024 20:11
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A Milli Takımımız, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Türk taraftarlar, Leipzig'te oynanacak karşılaşma öncesinde toplanarak ay-yıldızlıları desteklemek üzere Leipzig Stadyumu'na tezahüratlar ve bayraklarla yürüdü. Alana Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

BÜYÜKEKŞİ'Yİ İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Önce bazı taraftarlarla fotoğraf çektiren Büyükekşi, daha sonra bir grup tarafından istifaya davet edilerek yuhalandı. Bu olayın üzerine korumalar Mehmet Büyükekşi'nin etrafını sardı. Korumalar, kısa bir süre tepki gösteren taraftarlarla da karşı karşıya geldi.

KORUMALARLA ALANDAN AYRILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak alanı tek başına terk ederken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise daha sonra korumalar eşliğinde Türk taraftarların bulunduğu bölgeden uzaklaşabildi.

Neye uğradığını şaşırdı! Almanya\'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi\'ye sert tepki

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Son Dakika Spor Neye uğradığını şaşırdı! Almanya'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Balan Guler: Mehmet BUYUKEKSI sayesinde Çeyrek final geliyor. Ali Koç istifa. 20 78 Yanıtla
    Ali Arslan: İnsanda yüz olur utanma olur 0 0
  • Emin Erol: tff büyükekşi istifa 92 5 Yanıtla
    Ahmed Mehmed: İnsanda yüz olur 1 0
  • Salih Akinci: Büyükekşi ile fotoğraf çektirenler , kesin gs taraftarları. 78 14 Yanıtla
  • Gursel kalen: İstifa edecek karektere ve güvene sayıp değil ancak birileri istifa et görevinden afını iste diyecek ki istifa etsin. 63 3 Yanıtla
    Oğuz Özen: Aynen öyle katılıyorum sana 10 2
  • Serkan Genç: Tıpkısının Aynısı 35 1 Yanıtla
    Salih Akinci: Belki de odur. 16 1
  • Cemil YALÇIN: konuyla alakasız ama tff başkanı dediğiniz kişi kim oluyor da korumaları oluyor? yapılan iş basit bir spor dalı, neyden ve kimden korunuyor? hamit altıntopunda korumaları var mı? 21 2 Yanıtla
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