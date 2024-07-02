Neye uğradığını şaşırdı! Almanya\'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi\'ye sert tepki

Spor

Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti

A Milli Takımımız, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Türk taraftarlar, Leipzig'te oynanacak karşılaşma öncesinde toplanarak ay-yıldızlıları desteklemek üzere Leipzig Stadyumu'na tezahüratlar ve bayraklarla yürüdü. Alana Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

BÜYÜKEKŞİ'Yİ İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Önce bazı taraftarlarla fotoğraf çektiren Büyükekşi, daha sonra bir grup tarafından istifaya davet edilerek yuhalandı. Bu olayın üzerine korumalar Mehmet Büyükekşi'nin etrafını sardı. Korumalar, kısa bir süre tepki gösteren taraftarlarla da karşı karşıya geldi.

KORUMALARLA ALANDAN AYRILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak alanı tek başına terk ederken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise daha sonra korumalar eşliğinde Türk taraftarların bulunduğu bölgeden uzaklaşabildi.