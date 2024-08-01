Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric\'ten fırça yedi

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Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, yeni sezon hazırlıklarını ABD'de yaptığı kampla sürdürüyor. İspanyol devi, dün gece Milan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, karşılaşma esnansında Arda Güler ile Modric arasında yaşananlar maça damga vurdu.

MODRIC'TEN ARDA'YA ŞUT UYARISI

Defensa Cental'in haberine göre; maçın oynandığı anda Modric, Arda'ya uyarıda bulundu. Fırsat gelmesine rağmen genç futbolcunun şut çekmediğini fark eden Hırvat Yıldız, Arda Güler'i "Bunu bir daha yapma! Şansın varken uzaktan denemekten korkma. Harika vuruşundan yararlan" diyerek uyardı.

PERFORMANSI ALKIŞ ALDI

Yeni sezon hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı kampla sürdüren Real Madrid, özel maçta Milan ile karşı karşıya geldi. Chicago'da bulunan Soldier Field Stadı'nda oynanan maçtan İtalyan takımı 1-0 galip ayrıldı. Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı. Performansı alkış alan Arda, ikinci yarı başlarken yerini Nicola Paz'a bıraktı.

ANCELOTTİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonunda yaptığı açıklamada Arda Güler'den övgüyle bahsederek ""Arda Güler tatilde çok iyi çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi. Arda gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir. Onun için en iyi pozisyon 10 numara. Solda oynamak onun için iyi değil. Çünkü sol ayaklı ve sağda daha fazla şut fırsatı bulabilir. Arda için önemli bir sezon olacak, daha büyük bir rolü olacak" ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulan Arda Güler, Real Madrid formasını 5'i ilk 11 olmak üzere toplamda 12 maçta giydi. Arda, bu karşılaşmalarda aldığı kısıtlı süreye rağmen 6 gol atmayı başardı. A Milli Takımımız ile EURO 2024'te de boy gösteren 19 yaşındaki genç yetenek, 5 maçlık süreçte 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.