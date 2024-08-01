Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric'ten fırça yedi - Son Dakika
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Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric'ten fırça yedi

Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric\'ten fırça yedi

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in ABD kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Milan'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı ve 45 dakika süre aldı. İspanyol devi karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılırken, müsabakanın oynadığı esnada Modric ile Arda arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. Hırvat yıldız, şut fırsatlarını değerlendirmeyen genç yeteneği "Bunu bir daha yapma! Şansın varken uzaktan denemekten korkma. Harika vuruşundan yararlan" diyerek uyardı.

01.08.2024 20:44
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Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, yeni sezon hazırlıklarını ABD'de yaptığı kampla sürdürüyor. İspanyol devi, dün gece Milan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, karşılaşma esnansında Arda Güler ile Modric arasında yaşananlar maça damga vurdu.

MODRIC'TEN ARDA'YA ŞUT UYARISI

Defensa Cental'in haberine göre; maçın oynandığı anda Modric, Arda'ya uyarıda bulundu. Fırsat gelmesine rağmen genç futbolcunun şut çekmediğini fark eden Hırvat Yıldız, Arda Güler'i "Bunu bir daha yapma! Şansın varken uzaktan denemekten korkma. Harika vuruşundan yararlan" diyerek uyardı.

Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric'ten fırça yedi

PERFORMANSI ALKIŞ ALDI

Yeni sezon hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı kampla sürdüren Real Madrid, özel maçta Milan ile karşı karşıya geldi. Chicago'da bulunan Soldier Field Stadı'nda oynanan maçtan İtalyan takımı 1-0 galip ayrıldı. Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı. Performansı alkış alan Arda, ikinci yarı başlarken yerini Nicola Paz'a bıraktı.

Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric'ten fırça yedi

ANCELOTTİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonunda yaptığı açıklamada Arda Güler'den övgüyle bahsederek ""Arda Güler tatilde çok iyi çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi. Arda gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir. Onun için en iyi pozisyon 10 numara. Solda oynamak onun için iyi değil. Çünkü sol ayaklı ve sağda daha fazla şut fırsatı bulabilir. Arda için önemli bir sezon olacak, daha büyük bir rolü olacak" ifadelerini kullandı.

Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric'ten fırça yedi

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulan Arda Güler, Real Madrid formasını 5'i ilk 11 olmak üzere toplamda 12 maçta giydi. Arda, bu karşılaşmalarda aldığı kısıtlı süreye rağmen 6 gol atmayı başardı. A Milli Takımımız ile EURO 2024'te de boy gösteren 19 yaşındaki genç yetenek, 5 maçlık süreçte 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Real Madrid, Arda Güler, Milan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric'ten fırça yedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Handem: Kim bu arda yaa 12 64 Yanıtla
    Beyler Beyi: Hemen hemen her gün haberini okuduğun, Dünyanın en büyük takımına 18 yaşında transfer olmuş bir futbolcu. Hayırdır sen kimsin Hande? 57 7 Osman Koca: sen tanımazsın 27 4 Handem: Sanki bana dünyayı kurtarmış abartmayın ya 1 5 Handem: Anlaşılan herkese dokunmuş 4 1 Kemsl: Dede Korkut'un torunu! Tanırsın diye sanmıştık. 5 0
  • ÖZER KAZANÇALI: başlık yanlış olmuş, Modriç Arda'yı saha ortasında dövdü olmalıydı 30 3 Yanıtla
  • Enis Demirağ: Bundan bi cacık olmaz doğru 3 lige tay tay 6 9 Yanıtla
  • Ali Kublay: Ne var bunda adam doğru sey yapmış tecrübe diye bir şey var 13 1 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Hemen hemen her gün haberini okuduğun, Dünyanın en büyük takımına 18 yaşında transfer olmuş bir futbolcu. Hayırdır sen kimsin Handem? 9 3 Yanıtla
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