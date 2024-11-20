Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan\'dan ev satın aldı

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Al-Hilal'in PSG'den 90 milyon euroya kadrosuna kattığı Neymar, sakatlıklar sebebiyle sahalardan uzun süre uzak kaldı ve bekleneni veremedi. Bu sezon yalnızca 2 maça çıkabilen Brezilyalı yıldızın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Takımdan ayrılması beklenen tecrübeli futbolcu, sürpriz bir kararlar Suudi Arabistan'dan ev satın aldı.

ÇATI KATINDAKİ EVİN DEĞERİ 43 MİLYON STERLİN

Sun Sport'un haberine göre; Neymar, Suudi Arabistan'da Bugatti Residance'ta 43 milyon Sterlin'e çatı katından daire aldı. Burada şehir manzarasının yanı sıra yıldız oyuncunun kişisel havuzu da var. Neymar dilediği takdirde aracını da çatı katına çıkarabileceği bir sisteme sahip.

EN PAHALI MÜLKÜ OLDU

Öte yandan 32 yaşındaki futbolcunun Suddi Arabistan'dan aldığı 43 milyon sterlin değerindeki bu ev, yıldız ismin en pahalı mülk yatırımı oldu. Neymar'ın tek yatırımı Suudi Arabistan ile de sınırlı değil. Yıldız oyuncu, Miami'de daha önce 20 milyon sterline sahil kenarından arsa almıştı. Tecrübeli oyuncunun Neymar ayrıca ülkesi Brezilya'da da 7 milyon sterline aldığı bir adası bulunuyor.