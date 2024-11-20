Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan'dan ev satın aldı - Son Dakika
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Spor

Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan'dan ev satın aldı

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Al Hilal'de forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılması beklenen Brezilyalı yıldız Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan'dan ev satın aldı. Tecrübeli futbolcu, böylelikle en pahalı mülk yatırımını yapmış oldu.

20.11.2024 22:32  Güncelleme: 22:41
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Al-Hilal'in PSG'den 90 milyon euroya kadrosuna kattığı Neymar, sakatlıklar sebebiyle sahalardan uzun süre uzak kaldı ve bekleneni veremedi. Bu sezon yalnızca 2 maça çıkabilen Brezilyalı yıldızın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Takımdan ayrılması beklenen tecrübeli futbolcu, sürpriz bir kararlar Suudi Arabistan'dan ev satın aldı.

ÇATI KATINDAKİ EVİN DEĞERİ 43 MİLYON STERLİN

Sun Sport'un haberine göre; Neymar, Suudi Arabistan'da Bugatti Residance'ta 43 milyon Sterlin'e çatı katından daire aldı. Burada şehir manzarasının yanı sıra yıldız oyuncunun kişisel havuzu da var. Neymar dilediği takdirde aracını da çatı katına çıkarabileceği bir sisteme sahip.

Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan'dan ev satın aldı
Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan'dan ev satın aldı

EN PAHALI MÜLKÜ OLDU

Öte yandan 32 yaşındaki futbolcunun Suddi Arabistan'dan aldığı 43 milyon sterlin değerindeki bu ev, yıldız ismin en pahalı mülk yatırımı oldu. Neymar'ın tek yatırımı Suudi Arabistan ile de sınırlı değil. Yıldız oyuncu, Miami'de daha önce 20 milyon sterline sahil kenarından arsa almıştı. Tecrübeli oyuncunun Neymar ayrıca ülkesi Brezilya'da da 7 milyon sterline aldığı bir adası bulunuyor.

Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan\'dan ev satın aldı

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Son Dakika Spor Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan'dan ev satın aldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Bizeneee 4 1 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Sabah dubai şimdi sudi dıyonuz amma sallamasyon kanalsınız 2 0 Yanıtla
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