Neymar'dan yıllar sonra gelen itiraf: Açık çek teklif ettiler - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Neymar'dan yıllar sonra gelen itiraf: Açık çek teklif ettiler

Geniş Video İzle

Brezilyalı futbol yıldızı Neymar, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Neymar, 2013 yılında Barcelona'ya transfer olmadan önce Real Madrid'in kendisine açık çek teklif ettiğini belirtti. Neymar, 'Real Madrid'den gelen teklif açık bir çekti, bana istediğimi alabileceğimi söylediler. Real Madrid'de üç kat daha fazla para kazanabilirdim' ifadelerini kullandı.

28.02.2025 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Santos forması giyen Neymar, kariyerine dair önemli açıklamalara imza attı. Brezilyalı yıldız, 2013 yılında Barcelona'ya transferinden önce Real Madrid'in kendisine açık çek teklif ettiğini söyledi.

"AÇIK ÇEK VERDİLER"

Neymar, "Real Madrid'den gelen teklif açık bir çekti, bana istediğimi alabileceğimi söylediler. Real Madrid'de üç kat daha fazla para kazanabilirdim ama tüm kalbimle Barcelona'yı seviyordum. Ronaldinho, Barcelona'da oynamıştı ve ben de Messi ile birlikte oynamak istiyordum." dedi.

"PEP'LE NEREDEYSE BAYERN'E GİDİYORDUM"

Kariyeriyle ilgili sürpriz bir Bayern Münih itirafında da bulunan Neymar, "Pep Guardiola ile birlikte neredeyse Bayern Münih'e gidiyordum. Pep bana, "Seninle sözleşme imzalamak istiyorum. Hangi kulübe gidersem gideyim seni yanımda götürmek istiyorum. Seni dünyanın en iyi oyuncusu yapacağım." dedi. Bana bir kağıt parçası gösterdi, bilgisayarını açtı ve nerede oynayacağımı söyledi. Pep ayrıca, "Eğer bir sezon 60 gol atmazsan adımı değiştireceğim" dedi. Hangi takım olduğunu sordum ama söyleyemeyeceğini söyledi ama sonra onu ikna ettim ve "Bayern'e imza atağım" dedi." sözlerini sarf etti. Guardiola'nın ilgisine rağmen Bayern Münih'e transfer olmayan Neymar, "Sonunda Barcelona'ya imza atmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Neymar\'dan yıllar sonra gelen itiraf: Açık çek teklif ettiler

Real Madrid, Barcelona, Neymar, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neymar'dan yıllar sonra gelen itiraf: Açık çek teklif ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • monşer null:
    Boş İnsan İtibar Ediyorlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:42 Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
17:36 İmralı’daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli’nin sağlık durumunu sormuş İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş
17:25 İzmir’de 4 büyüklüğünde deprem İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
01:19 İstanbul’da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı İstanbul'da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı
01:17 Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki yeni başdanışman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman
23:09 Pendik’te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı Pendik'te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı
22:59 Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 18:32:23. #1.12#
SON DAKİKA: Neymar'dan yıllar sonra gelen itiraf: Açık çek teklif ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.