Neymar, ilk 11\'de başladığı maçta dalga konusu oldu

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Santos'a dönüşü büyük heyecan yaratan Neymar, ilk 11'de başladığı Novorizontino karşılaşmasında beklenen performansı sergileyemedi.

Karşılaşmanın ardından Brezilya basını, yıldız futbolcunun ritim eksikliğini ve sahadaki etkisizliğini sert sözlerle eleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Botafogo karşısında oyuna sonradan girerek etkili bir performans sergileyen Neymar, bu kez ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak Novorizontino ile oynanan ve 0-0 biten mücadelede oldukça vasat bir oyun ortaya koydu. Sıcak hava şartlarının da etkili olduğu karşılaşmada, yıldız futbolcu 75 dakika sahada kalmasına rağmen beklentileri karşılayamadı.

DALGA KONUSU OLDU

Brezilya basınına göre Neymar'ın en büyük sorunu, maç ritminden uzak olmasıydı. 'Globo Esporte', yıldız oyuncunun 24 top kaybı yaptığını ve denediği 7 çalımın hiçbirinde başarılı olamadığını belirtti. Ayrıca maç boyunca 5 kez faule maruz kalan Neymar, rakipleri tarafından en çok durdurulmaya çalışılan isimlerden biri oldu.

Brezilya'nın önemli haber kaynaklarından biri olan 'Terra', Neymar'ın maç boyunca oyunda hiçbir etki yaratamadığını yazdı. "Neymar, Santos'taki ilk maçında topun rengini bile göremedi" ifadelerine yer veren gazete, oyuncunun fiziksel olarak henüz hazır olmadığını vurguladı.