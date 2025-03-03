Ara transfer döneminde çocukluk kulübü Santos'a dönen Neymar, harika bir form grafiği çiziyor. Yıldız futbolcu, bu kez frikikten gol atarak takımı için önemli bir katkı sağladı.
Arabistan'da aradığını bulamayan ve yaşadığı sakatlıkların ardından Al-Hilal'den ayrılan Neymar, ara transfer döneminde Brezilya'ya geri döndü. Al-Hilal'den ayrılan ve Brezilya'ya geri dönen Neymar, Santos ile sözleşme imzaladı ve yedi maçta altı gol kaydetmeyi başardı.
Geçtiğimiz hafta kornerden gol atarak dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı yıldız, Santos'un Bragantino'yu 2-0 yendiği karşılaşmada da öne çıkmayı başardı. Mücadelenin 9. dakikasında sahneye çıkan Neymar, frikikten attığı golle takımını öne geçiren isim oldu.
Son Dakika › Spor › Neymar Santos'ta fırtına gibi: Frikikten müthiş gol - Son Dakika
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