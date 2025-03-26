Nihat Kahveci'den çarpıcı derbi yorumu - Son Dakika
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Spor

Nihat Kahveci'den çarpıcı derbi yorumu

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Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi spor yorumcusu Nihat Kahveci'den çarpıcı değerlendirmeler geldi. Beşiktaş'ın son dönemdeki formsuzluğuna dikkat çeken Kahveci, ''Derbide Beşiktaş'ı favori olarak gösterebileceğim hiçbir şey yok. 10 kişi ve 9 kişi kalan takımlara yenildiler. Gol yok, üretkenlik yok. Oyuncularda ciddiyet sıfır. Hazırlık maçında 1. Lig ekibi İstanbulspor'a da yenildiler'' dedi.

26.03.2025 11:18  Güncelleme: 11:36
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Süper Lig'de gözler cumartesi akşamı İnönü'de oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisine çevrilirken Nihat Kahveci'den gündem olan bir iddia geldi.

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında dev karşılaşmayla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Kahveci, Beşiktaş'ın son dönemdeki formsuzluğuna dikkat çekerken, siyah-beyazlı ekibin üretkenlik ve ciddiyetten uzak olduğunu dile getirdi.

"GALATASARAY'DAN BEKLENMEDİK BİR KADRO BEKLİYORUM"

Kahveci, "Derbide Beşiktaş'ı favori olarak gösterebileceğim hiçbir şey yok. 10 kişi ve 9 kişi kalan takımlara yenildiler. Gol yok, üretkenlik yok. Oyuncularda ciddiyet sıfır. Hazırlık maçında 1. Lig ekibi İstanbulspor'a da yenildiler. Galatasaray'da Dries Mertens sürprizi gelebilir. Yeterince dinlendiğini düşünüyorum. Ancak bir dönem gerçekten çok yorulmuştu ve sahada o sinyalleri gördük. Galatasaray'dan açıkçası beklenmedik kadro bekliyorum" dedi.

Nihat Kahveci\'den çarpıcı derbi yorumu

Nihat Kahveci, İstanbulspor, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nihat Kahveci'den çarpıcı derbi yorumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ABDULLAH YİĞİTOĞLU:
    Nihat efendi..sırf sen böyle dediğin için göreceksin Beşiktaş'ın isterse neler yapacağını.. 8 21 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    balonsaray patlıcak bjk imkansız başaran takım 6 17 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    konuştu yorumcu 5 13 Yanıtla
  • 125896:
    GSve bjk maçları artık derbi sayılmasın normal maç statüsünde geçsin , hatta Göztepe ve Samsun maçları derbi sayılması teklifi verilsin , bjk çok uzak kaldı futboldan 10 sene kendilerine gelemezler açık net .. 3 1 Yanıtla
  • Gakko 23:
    iyide. küçük takım dahil. karşısında. gs var ise farklı motive oluyorlar herkes. çift kişimm ne imiş gibi oynuyorlar 1 2 Yanıtla
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