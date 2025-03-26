Nihat Kahveci\'den çarpıcı derbi yorumu

Süper Lig'de gözler cumartesi akşamı İnönü'de oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisine çevrilirken Nihat Kahveci'den gündem olan bir iddia geldi.

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında dev karşılaşmayla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Kahveci, Beşiktaş'ın son dönemdeki formsuzluğuna dikkat çekerken, siyah-beyazlı ekibin üretkenlik ve ciddiyetten uzak olduğunu dile getirdi.

"GALATASARAY'DAN BEKLENMEDİK BİR KADRO BEKLİYORUM"

Kahveci, "Derbide Beşiktaş'ı favori olarak gösterebileceğim hiçbir şey yok. 10 kişi ve 9 kişi kalan takımlara yenildiler. Gol yok, üretkenlik yok. Oyuncularda ciddiyet sıfır. Hazırlık maçında 1. Lig ekibi İstanbulspor'a da yenildiler. Galatasaray'da Dries Mertens sürprizi gelebilir. Yeterince dinlendiğini düşünüyorum. Ancak bir dönem gerçekten çok yorulmuştu ve sahada o sinyalleri gördük. Galatasaray'dan açıkçası beklenmedik kadro bekliyorum" dedi.