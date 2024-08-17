Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar - Son Dakika
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Spor

Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar

Nihat Kahveci, Galatasaray\'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray'ın Konyaspor'u 2-1 yendiği maç sonrası Nihat Kahveci, Kerem Aktürkoğlu'nun performansını değerlendirdi. Kahveci, Aktürkoğlu'nun istikrarı sağlaması durumunda dünyanın en iyi liglerinde oynayabileceğini belirtti.

17.08.2024 10:45
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Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN EN İYİ LİGLERİNDE OYNAR"

Mücadelede 1 gol 1 asistle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu'nun performansını değerlendiren Kahveci, "10 üzerinden 8 oynar ya da 10 üzerinden 2 oynar. Gol atar ya da gol yenilmesine katkı sağlar. Kerem Aktürkoğlu, istikrarı sağlayabilse dünyanın en iyi liglerinde oynar" dedi.

"3 GOLÜN İÇİNDE DE VARDI"

Yıldız futbolcudan övgüyle bahseden Kahveci, "Kerem Aktürkoğlu bugün hareketliydi, oyunun içindeydi. Maçta atılan 3 golün içinde de vardı. Kerem Aktürkoğlu iyi de oynasa kötü de oynasa her zaman Galatasaray'ın konuşulan figürlerinden birisi" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Musa Yüce: İşte sorun orda Nihatcığım.Adamda istikrar ve son vuruşlar facia 20 2 Yanıtla
  • Keriz Mex: Nihat bazen okadar abartıyorsunki iyi oyuncu anladık ana inişi çıkışı belli olmayan bi oyuncu devamlılık yok. Sende futbol uzmanı olacaksın pes yani. 9 1 Yanıtla
  • Alper tunga: karakterli oyuncu ama istikrar yok maalesef. 1 0 Yanıtla
  • Ulaş Kepe: Sadece koşuyor gereksiz bir futbolcu sonunu getiremeyen kahraman olamaz 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar - Son Dakika
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