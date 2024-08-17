Nihat Kahveci, Galatasaray\'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar

Spor

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN EN İYİ LİGLERİNDE OYNAR"

Mücadelede 1 gol 1 asistle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu'nun performansını değerlendiren Kahveci, "10 üzerinden 8 oynar ya da 10 üzerinden 2 oynar. Gol atar ya da gol yenilmesine katkı sağlar. Kerem Aktürkoğlu, istikrarı sağlayabilse dünyanın en iyi liglerinde oynar" dedi.

"3 GOLÜN İÇİNDE DE VARDI"

Yıldız futbolcudan övgüyle bahseden Kahveci, "Kerem Aktürkoğlu bugün hareketliydi, oyunun içindeydi. Maçta atılan 3 golün içinde de vardı. Kerem Aktürkoğlu iyi de oynasa kötü de oynasa her zaman Galatasaray'ın konuşulan figürlerinden birisi" ifadelerini kullandı.