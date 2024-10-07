Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı - Son Dakika
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Spor

Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı

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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'u Semih Kılıçsoy'u oynatmaması konusunda eleştirdi. Kahveci, ''Bugün Semih Kılıçsoy'un oyuna yarım saat, 15 dakika, 10 dakika, 1 dakika girmemesini bana kimse anlatamaz'' dedi.

07.10.2024 09:29
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'u Semih Kılıçsoy konusunda eleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş arasındaki müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçındaki beraberliğini Nihat Kahveci değerlendirdi.

Nihat Kahveci, Semih Kılıçsoy'un Gaziantep FK deplasmanında tercih edilmemesi nedeniyle Giovanni van Bronckhorst'a sert çıktı.

Semih Kılıçsoy'un oynamamasını eleştiren Nihat Kahveci, "Ya ne oldu? Bana, 'Semih Kılıçsoy şu yanlışı yaptı. Hoca da Semih'e taktı' desinler. Ben buradan Semih Kılıçsoy'a 'Saygısız olma, formayı sahanın içinde kazan' diyeyim. Bana burayı anlatmadıkları sürece... Bugün Semih Kılıçsoy'un oyuna yarım saat, 15 dakika, 10 dakika, 1 dakika girmemesini bana kimse anlatamaz" ifadelerini kullandı.

Giovanni van Bronckhorst'un Eintracht Frankfurt maçından sonra taraftarla ilgili yaptığı açıklamaya dikkat çeken Nihat Kahveci, "Giovanni van Bronckhorst'a geçen maç sonu söyledim. Hadi bugün de taraftarla ilgili açıklama yap. Taraftarla münakaşaya giren futbolcu, yönetici, başkan, teknik direktör kazanamaz hiçbir zaman. Nasıl kazanırsın? Akarsın, oynarsın galibiyet. Sezon sonu kupası, şampiyonluk gelince kazanırsın" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın oyun yapısını eleştiren Nihat Kahveci, "İlk yarıdaki oyununa bir şey demiyorum. İkinci yarıda bu kadar kötü oynamaya, rakip kaleye gitmeme düşüncesine, oyunun son bölümünde de '1-0 öndeyim aman tutayım' diyemezsin. Beşiktaş'ta 1-0 tutulmaz, 2 atılır ve rahatlanır. Beşiktaş öyle ya da böyle, Mert Günok inanılmaz da oynasa bir gol yiyor" dedi.

Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst\'a demediğini bırakmadı

Nihat Kahveci, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bilgehan Göktürk:
    Yabancıların eski futbolcularının çoğu teknik trektörlük yapıyor...Bizimkilerin de çoğu televizyonlarda laf salatalığı yapıyor...Hepsi bu...Öyle konuşmakla olmuyor,bazı şeyler... 6 0 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    Adam haklı. Maç bağıra bağıra Semih diyor. İyi yaslanmışsın. Öndekilerin üçü de 33-34 yaşında takımın ileri gitmesi lazım. Hoca tuttu iki defans oyuncusu daha aldı takım iyice çıkamaz oldu. Klasik Anadolu kafasında. Bu adam bu takıma istenen futbolu oynatamaz. 1 2 Yanıtla
  • Ferhat Eser:
    Noldu Cimbom’a 5atarken mucit deniyordu ya 3hafta sonra gider Van zortport 3 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Hiç eleştirme Nihat.Semih futbolcunun F si bile değil.Oynatmamakla en iyisini yapmış.Sen ve senin gibileri,Semih'i yıldız yaptınız göklere çıkardınız.Adamın kapasitesi belli bu kadar,bundan daha fazlası yok.Semih gibi yüzlerce futbolcu var ülkede.Her önğnize geleni 2 gol atanı hemen yıldız,mükemmel futbolcu yapıyorsunuz.Ben Gio nun yerinde olsam ilk 18 e bile almam. 0 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Gel o zaman sen yönet 0 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Al sana Futbol Anlamayan Adam Anlasaydın Beşiktaşın başına geçerdin 0 0 Yanıtla
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