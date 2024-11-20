Nihat Kahveci Karadağ maçı sonrası canlı yayında deliye döndü - Son Dakika
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Nihat Kahveci Karadağ maçı sonrası canlı yayında deliye döndü

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Şimdilerde yorumculuk yapan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, A Milli Takım'ın Karadağ'a 3-1 yenilmesi sonrası canlı yayında Montella'ya sert eleştirilerde bulundu. Kahveci, ''Oyuna müdahale -10 yanlış. Değişiklikler -30 yanlışsın. Sabote etsen bu kadar yanlışı yapamazsın. Montella hiç hazırlanmamış maça. Hocayı değiştirirlerse neden yolladınız demem. Çünkü hak ediyor. O kadar kızgınım'' dedi.

20.11.2024 09:54  Güncelleme: 10:03
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında A Milli Takımımız deplasmanda karşılaştığı Karadağ'a 3-1 mağlup olurken, liderliği kaybetti ve grubu ikinci sırada tamamladı. A Milli Takım'ın bu mağlubiyeti futbolseverleri derinden üzerken eski milli futbolcu Nihat Kahveci milli takım antrenörü Montella'ya canlı yayında adeta ateş püskürdü.

Kahveci'nin konuşmasından satır başları;

"ÇIKMAYALIM PLAY-OFF'TAN"

"En kötü senaryoyu yaz gerçekleşmezdi. Zemin kötü de Karadağ'a da kötü. Saha koşulları, yağmur hepsi onlara da zordu ama 3 gol attılar. A Ligi değil, D Ligi futbolu oynadık. Faroe Adaları'na yenilmekten daha kötü bir durum. Çıkmayalım play-off'tan. Karadağ, bize 3 tane gol attı. A Ligi'ne çıkıp Almanyalarla, Fransalarla ne yapacağız biz bu kafa yapısıyla."

"BEN YEMEM"

"Hayatımda bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Koskoca emeği 90 dakikada heba edemezsin. Merih Demiral, İsmail Yüksek rakiple güzel kavga ediyorsunuz da topla kavga edin. Oralar kurtarmaz. Sorun santraforsuzluk da değil. Forvette Barış Alper, Bertuğ, Umut Nayir Enes Ünal oynadı. 3-1 yenikken 1 dakika süre vermediğin Semih Kılıçsoy'u oyuna atıyorsun. Aman Semih üzerinden de polemik yemeyeyime oynuyor. Semih'i alma maça. Ben yemem."

"O KADAR KIZGINIM"

"Oyuna müdahale -10 yanlış. Değişiklikler -30 yanlışsın. Sabote etsen bu kadar yanlışı yapamazsın. Montella hiç hazırlanmamış maça. Toplam 5 maçta yapacağı hataları tek maçta kullandı. Zaten kurt gibi bekleyenler var. Montella'ya destek çıkacak bir camiası da yok. TFF hoca değişikliği düşünebilir. Hocayı değiştirirlerse neden yolladınız demem. Çünkü hak ediyor. O kadar kızgınım."

Nihat Kahveci Karadağ maçı sonrası canlı yayında deliye döndü

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Son Dakika Spor Nihat Kahveci Karadağ maçı sonrası canlı yayında deliye döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • sebahattin yıldırım:
    Normalde Nihat kahvecinin yorumlarını çok beğenmiyorum ancak bu defa haklı Bukadar acemi birşekilde kaybedilemez hakkınız yok buna... 16 0 Yanıtla
  • Erol AY:
    Montella bugüne kadar pek başarısız değildi.Cadı avı yapmaya da gerek yok.Tamam kritik bir grup liderliğini kaybettik maalesef.Ply-of maçına odaklanacağız artık. 6 9 Yanıtla
  • Uğur Uslu:
    İtalya ya dönmek için bu kadar takla atılmaz montella. Tazminat peşinde sanırım Bu kadar kör olamazsin oyuna müdahale için Santroforu olan 3-1 Sanrtoforu olmayan 6 2 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    az bile söylemişsin sovsen haklı 6 0 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    adam doğruları söylüyor 2 0 Yanıtla
  • Yaman Ayun:
    Bozuk saat günde iki defa doğruyu gösterir misali 1 0 Yanıtla
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