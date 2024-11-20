Nihat Kahveci Karadağ maçı sonrası canlı yayında deliye döndü

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında A Milli Takımımız deplasmanda karşılaştığı Karadağ'a 3-1 mağlup olurken, liderliği kaybetti ve grubu ikinci sırada tamamladı. A Milli Takım'ın bu mağlubiyeti futbolseverleri derinden üzerken eski milli futbolcu Nihat Kahveci milli takım antrenörü Montella'ya canlı yayında adeta ateş püskürdü.

Kahveci'nin konuşmasından satır başları;

"ÇIKMAYALIM PLAY-OFF'TAN"

"En kötü senaryoyu yaz gerçekleşmezdi. Zemin kötü de Karadağ'a da kötü. Saha koşulları, yağmur hepsi onlara da zordu ama 3 gol attılar. A Ligi değil, D Ligi futbolu oynadık. Faroe Adaları'na yenilmekten daha kötü bir durum. Çıkmayalım play-off'tan. Karadağ, bize 3 tane gol attı. A Ligi'ne çıkıp Almanyalarla, Fransalarla ne yapacağız biz bu kafa yapısıyla."

"BEN YEMEM"

"Hayatımda bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Koskoca emeği 90 dakikada heba edemezsin. Merih Demiral, İsmail Yüksek rakiple güzel kavga ediyorsunuz da topla kavga edin. Oralar kurtarmaz. Sorun santraforsuzluk da değil. Forvette Barış Alper, Bertuğ, Umut Nayir Enes Ünal oynadı. 3-1 yenikken 1 dakika süre vermediğin Semih Kılıçsoy'u oyuna atıyorsun. Aman Semih üzerinden de polemik yemeyeyime oynuyor. Semih'i alma maça. Ben yemem."

"O KADAR KIZGINIM"

"Oyuna müdahale -10 yanlış. Değişiklikler -30 yanlışsın. Sabote etsen bu kadar yanlışı yapamazsın. Montella hiç hazırlanmamış maça. Toplam 5 maçta yapacağı hataları tek maçta kullandı. Zaten kurt gibi bekleyenler var. Montella'ya destek çıkacak bir camiası da yok. TFF hoca değişikliği düşünebilir. Hocayı değiştirirlerse neden yolladınız demem. Çünkü hak ediyor. O kadar kızgınım."