Nihat Kahveci'nin Fenerbahçe'ye olay sözler: 25 sene daha şampiyon olamazlar - Son Dakika
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Nihat Kahveci'nin Fenerbahçe'ye olay sözler: 25 sene daha şampiyon olamazlar

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Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'u 3-2 yendiği maç sonrası dikkat çeken yorumlarda bulundu. Fenerbahçe'nin 70. dakikadan sonra oynadığı futbolu eleştiren Kahveci, ''Fenerbahçe'nin oynadığı futbolla 1 tane Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğa inanıyor mu? 8 puanın kapanacağına inanıyor mu? İnanıyorlarsa 25 sene daha şampiyon olamazlar'' dedi.

14.01.2025 12:09  Güncelleme: 12:18
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Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 3-2 yendiği mücadele sonrası eski milli futbolcu Nihat Kahveci dikkat çeken yorumlarda bulundu. Kariyerine yorumcu olarak devam eden Kahveci, sarı-lacivertlilerin 70. dakikadan sonra oynadığı futbolu eleştirdi.

Kahveci'nin açıklamaları şöyle;

''Biz her zaman burada konuşuyoruz, bazen Mourinho'yu eleştiriyoruz Fenerbahçe düşmanı oluyoruz, yapının elemanı oluyoruz. Yapının ne olduğu belli değil, Nihat yapının elemanı!

"25 SENE DAHA ŞAMPİYON OLAMAZLAR"

Bugün 70. dakikadan sonra Fenerbahçe'nin oynadığı futbolla 1 tane Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğa inanıyor mu? 8 puanın kapanacağına inanıyor mu? İnanıyorlarsa 25 sene daha şampiyon olamazlar, gerçekten.''

''Biz hep Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi öncesi oynadığı play-off maçlarından beri, Mourinho geldiğinden beri hep oyun gücüne baktık. Lugano'yu 4-3 yendiğinde bile olmaz böyle bu oyun gücüyle olmaz dedik. Bugün son maç oynandı, ikinci yarı başlayacak Süper Lig'de puan farkı 8.''

Nihat Kahveci\'nin Fenerbahçe\'ye olay sözler: 25 sene daha şampiyon olamazlar

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Son Dakika Spor Nihat Kahveci'nin Fenerbahçe'ye olay sözler: 25 sene daha şampiyon olamazlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • ferhat:
    Nihat Kahveci'yi dobralığıyla biliriz. Şikesporun hakemle maç kazandığını, GS'ın ise hakkını hakemlerin yemesine rağmen futboluyla kazandığını anlatıyor adam her hafta. 216 9 Yanıtla
  • ferhat:
    Nihat her maç sonu isyan eden DOBRA, satılmamış nadir adamlardan. Antep'in verilemyen 3 penaltısı, Konya'nın verilmeyen penaltısı rakibe kırmızı, Göztepe iptal edilen golü, TS 1-0 öne geçecekken gol iptali, Kayseri GS Sivas maçlarında uydurma penaltılar vs vs bunları hep anlattı adam helal olsun. 138 9 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Mahalle takımı gibi Futbol oynuyoruz, sonra da çıkıp yapıdan bahsediyoruz! Bence geçen sezon bundan daha düzgün bir Futbol oynuyorduk! Harcanan paralara yazık... 112 3 Yanıtla
    AHMET null:
    Ali Koç ARCELIK İLE OYALAN KENDISI HIC PARA KAZAAMISKI KIRTINI BILSIN. DEDE PARASI. HARCA HARCA BITMEZ 11 0
  • stanciu george:
    inşallah 125 sene de olamazlar 106 5 Yanıtla
    Kadir yılmaz:
    Amiiin?? o kadarda olmasın be bu sefer rakip kalmaz 0 0
  • Yaman Auto:
    helal olsun sana Nihat kahveci 68 3 Yanıtla
  • ferhat:
    Bir kere şikeyle olur kulhakkı yer sonra lnetlenir ve 100 yıl şampiyon olamaz kuldan utanmaz ALLAH'tan korkmaz arsızlar 54 2 Yanıtla
  • Apple User:
    sadefe taraftarın cebindeki parayı almak konu sadece bu futbol mutbol hikaye trabzonsporluyum futbolu seviorum ama bi galatasarın maçını izlerken zevk slıorum futboldan nasıl bişeyse 44 2 Yanıtla
  • ferhat:
    Dobra nihat ananasçrorgutculerin boynuna doluyor, cumhuriyetin yüz karaları sizi. 31 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Nihat Kahveci'nin Fenerbahçe'ye olay sözler: 25 sene daha şampiyon olamazlar - Son Dakika
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