Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 3-2 yendiği mücadele sonrası eski milli futbolcu Nihat Kahveci dikkat çeken yorumlarda bulundu. Kariyerine yorumcu olarak devam eden Kahveci, sarı-lacivertlilerin 70. dakikadan sonra oynadığı futbolu eleştirdi.
Kahveci'nin açıklamaları şöyle;
''Biz her zaman burada konuşuyoruz, bazen Mourinho'yu eleştiriyoruz Fenerbahçe düşmanı oluyoruz, yapının elemanı oluyoruz. Yapının ne olduğu belli değil, Nihat yapının elemanı!
Bugün 70. dakikadan sonra Fenerbahçe'nin oynadığı futbolla 1 tane Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğa inanıyor mu? 8 puanın kapanacağına inanıyor mu? İnanıyorlarsa 25 sene daha şampiyon olamazlar, gerçekten.''
''Biz hep Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi öncesi oynadığı play-off maçlarından beri, Mourinho geldiğinden beri hep oyun gücüne baktık. Lugano'yu 4-3 yendiğinde bile olmaz böyle bu oyun gücüyle olmaz dedik. Bugün son maç oynandı, ikinci yarı başlayacak Süper Lig'de puan farkı 8.''
Son Dakika › Spor › Nihat Kahveci'nin Fenerbahçe'ye olay sözler: 25 sene daha şampiyon olamazlar - Son Dakika
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